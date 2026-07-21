Врач не рекомендует удалять воду из уха ватными палочками

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-отоларинголог Елена Семенова предупредила, что ватные палочки, пальцы и другие предметы не подходят для удаления воды из уха.

Если вода не выходит из уха самостоятельно, можно наклонить голову в сторону заложенного уха, слегка потянуть ушную раковину и попрыгать на одной ноге или лечь на бок так, чтобы больное ухо оказалось снизу.

При сохранении заложенности уха более суток, появлении боли, зуда, выделений, ухудшении слуха или повышении температуры необходимо обратиться к лор-врачу.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ватные палочки, пальцы и другие предметы не подходят для удаления воды из уха, так как они могут травмировать слуховой проход и привести к воспалению, предупредила врач-отоларинголог "СМ-Клиника" Елена Семенова.

"Категорически не рекомендуется пытаться удалить воду ватными палочками, шпильками, пальцами или другими предметами. Такие попытки чаще проталкивают воду глубже, травмируют кожу слухового прохода и могут привести к воспалению", - сказала Семенова "Газете.Ru"

По словам врача, обычно вода выходит из уха сама в течение нескольких минут. Если этого не происходит, можно наклонить голову в сторону заложенного уха, слегка потянуть ушную раковину и попрыгать на одной ноге, либо лечь на бок так, чтобы больное ухо оказалось снизу, порекомендовала Семенова. Она также предупредила, что нельзя без назначения врача закапывать в ухо спирт, перекись водорода или любые капли.

Если вода попала в чистом водоеме или бассейне и барабанная перепонка не повреждена, можно промокнуть ухо полотенцем и дать ему высохнуть естественным путем, отметила специалист.

Если заложенность сохраняется более суток, появляются боль, зуд, выделения, ухудшается слух или повышается температура, необходимо обратиться к лор-врачу, особенно людям с операциями на ухе, перфорацией перепонки или хроническим отитом, обратила внимание Семенова.