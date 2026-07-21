Врач не рекомендует удалять воду из уха ватными палочками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врач-отоларинголог Елена Семенова предупредила, что ватные палочки, пальцы и другие предметы не подходят для удаления воды из уха.
- Если вода не выходит из уха самостоятельно, можно наклонить голову в сторону заложенного уха, слегка потянуть ушную раковину и попрыгать на одной ноге или лечь на бок так, чтобы больное ухо оказалось снизу.
- При сохранении заложенности уха более суток, появлении боли, зуда, выделений, ухудшении слуха или повышении температуры необходимо обратиться к лор-врачу.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ватные палочки, пальцы и другие предметы не подходят для удаления воды из уха, так как они могут травмировать слуховой проход и привести к воспалению, предупредила врач-отоларинголог "СМ-Клиника" Елена Семенова.
"Категорически не рекомендуется пытаться удалить воду ватными палочками, шпильками, пальцами или другими предметами. Такие попытки чаще проталкивают воду глубже, травмируют кожу слухового прохода и могут привести к воспалению", - сказала Семенова "Газете.Ru".
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По словам врача, обычно вода выходит из уха сама в течение нескольких минут. Если этого не происходит, можно наклонить голову в сторону заложенного уха, слегка потянуть ушную раковину и попрыгать на одной ноге, либо лечь на бок так, чтобы больное ухо оказалось снизу, порекомендовала Семенова. Она также предупредила, что нельзя без назначения врача закапывать в ухо спирт, перекись водорода или любые капли.
Если вода попала в чистом водоеме или бассейне и барабанная перепонка не повреждена, можно промокнуть ухо полотенцем и дать ему высохнуть естественным путем, отметила специалист.
Если заложенность сохраняется более суток, появляются боль, зуд, выделения, ухудшается слух или повышается температура, необходимо обратиться к лор-врачу, особенно людям с операциями на ухе, перфорацией перепонки или хроническим отитом, обратила внимание Семенова.
"Главная ошибка - пытаться решить проблему самостоятельно с помощью ватных палочек или других подручных средств. В большинстве случаев вода выходит сама, а если этого не происходит, безопаснее доверить решение проблемы специалисту, чтобы избежать травмы слухового прохода и развития наружного отита", - заключила врач.