Киев усилил удары по гражданским из-за провалов в зоне СВО, заявил Мирошник

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Киев на фоне провалов ВСУ нарастил удары по гражданским целям в России, что вызвало рост числа пострадавших среди населения, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости еженедельного доклада посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

По информации из доклада, всего за неделю от ударов ВСУ пострадали 433 человека. В предыдущем докладе Мирошник сообщал о 312 пострадавших за неделю.