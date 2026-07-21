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Киев усилил удары по гражданским из-за провалов в зоне СВО, заявил Мирошник - РИА Новости, 21.07.2026
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07:08 21.07.2026
Киев усилил удары по гражданским из-за провалов в зоне СВО, заявил Мирошник

Мирошник: Киев усилил удары по гражданским в свете провалов в зоне СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей России за прошедшую неделю существенно выросло.
  • За неделю от ударов ВСУ пострадали 433 человека.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Киев на фоне провалов ВСУ нарастил удары по гражданским целям в России, что вызвало рост числа пострадавших среди населения, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости еженедельного доклада посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
"За прошедшую неделю существенно выросло число пострадавших от атак украинских нацистов мирных жителей России. Киев, проигрывая на военных направлениях, постарался перенаправить свои возможности на террористические атаки по российским гражданским объектам", - сказано в докладе.
По информации из доклада, всего за неделю от ударов ВСУ пострадали 433 человека. В предыдущем докладе Мирошник сообщал о 312 пострадавших за неделю.
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