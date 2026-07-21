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Армия Ирана нанесла удары по системам HIMARS на базе США в Кувейте - РИА Новости, 21.07.2026
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01:45 21.07.2026 (обновлено: 02:02 21.07.2026)
Армия Ирана нанесла удары по системам HIMARS на базе США в Кувейте

Иранская армия нанесла удары по системам Himars на базе США в Кувейте

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия Ирана нанесла удары по ракетным системам HIMARS на американской военной базе «Кэмп-Арифджан» в Кувейте.
  • Атака стала ответом на новую серию ударов американской армии по территории Ирана.
ТЕГЕРАН, 21 июл — РИА Новости. Армия Ирана нанесла удары по ракетным системам HIMARS на базе США в Кувейте.
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"Сухопутные силы нанесли удар с помощью ракет типа "земля-земля" по системам HIMARS, расположенным на американской военной базе "Кэмп-Арифджан" в Кувейте", — говорится в заявлении, которое цитирует гостелерадиокомпания IRIB.

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Вчера газета The Washington Post утверждала, что Вашингтон готовится к широкомасштабной войне, наращивая военное присутствие в регионе. О переброске туда американской боевой авиации и самолетов-заправщиков также писала The Wall Street Journal.
При этом официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что она получила предложения о прекращении огня, однако раскрыть подробности дипломат отказался.
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