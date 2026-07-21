Армия Ирана нанесла удары по системам HIMARS на базе США в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия Ирана нанесла удары по ракетным системам HIMARS на американской военной базе «Кэмп-Арифджан» в Кувейте.
- Атака стала ответом на новую серию ударов американской армии по территории Ирана.
ТЕГЕРАН, 21 июл — РИА Новости. Армия Ирана нанесла удары по ракетным системам HIMARS на базе США в Кувейте.
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"Сухопутные силы нанесли удар с помощью ракет типа "земля-земля" по системам HIMARS, расположенным на американской военной базе "Кэмп-Арифджан" в Кувейте", — говорится в заявлении, которое цитирует гостелерадиокомпания IRIB.
США возобновили удары по Ирану в ночь на 8 июля, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
СМИ: Трамп был недоволен операцией против Ирана
16 июля, 05:44
Вчера газета The Washington Post утверждала, что Вашингтон готовится к широкомасштабной войне, наращивая военное присутствие в регионе. О переброске туда американской боевой авиации и самолетов-заправщиков также писала The Wall Street Journal.
При этом официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что она получила предложения о прекращении огня, однако раскрыть подробности дипломат отказался.