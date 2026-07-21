Армия Ирана нанесла удары по системам HIMARS на базе США в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ Армия Ирана нанесла удары по ракетным системам HIMARS на американской военной базе «Кэмп-Арифджан» в Кувейте.

Атака стала ответом на новую серию ударов американской армии по территории Ирана.

ТЕГЕРАН, 21 июл — РИА Новости. Армия Ирана нанесла удары по ракетным системам HIMARS на базе США в Кувейте.

« "Сухопутные силы нанесли удар с помощью ракет типа "земля-земля" по системам HIMARS, расположенным на американской военной базе "Кэмп-Арифджан" в Кувейте", — говорится в заявлении, которое цитирует гостелерадиокомпания IRIB.

Ширазе. Атака последовала в ответ на новую серию ударов американской армии по территории ИРИ. Ранее в ночь с понедельника на вторник иранские СМИ сообщали о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Конараке, а также в Исфахане

США возобновили удары по Ирану в ночь на 8 июля, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.

Вчера газета The Washington Post утверждала, что Вашингтон готовится к широкомасштабной войне, наращивая военное присутствие в регионе. О переброске туда американской боевой авиации и самолетов-заправщиков также писала The Wall Street Journal.