СМИ: США нанесли удар по иранскому Ширазу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расположенный на юге Ирана Шираз подвергся атаке со стороны армии США, в городе слышны звуки взрывов.
ТЕГЕРАН, 21 июл - РИА Новости. Расположенный на юге Ирана Шираз подвергся атаке со стороны армии США, в городе слышны звуки взрывов, передает иранское агентство Fars.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Конараке, а также в Исфахане.
"Несколько минут назад один из районов города Шираз повергся атаке США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе слышны звуки взрывов.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня более не действует.