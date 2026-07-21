В Британии сделали заявление о российских учениях близ ее берегов

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"Российский военный корабль, за которым вели наблюдение королевские ВМС, вчера провел учения с боевыми стрельбами в международных водах примерно в 40 морских милях к югу от Плимута. Королевские ВМС осуществляли наблюдение за этими учениями на всем их протяжении и продолжают внимательно отслеживать действия корабля и готовы обеспечить защиту национальной безопасности Великобритании", — говорится в публикации.