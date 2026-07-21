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В Британии сделали заявление о российских учениях близ ее берегов - РИА Новости, 21.07.2026
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15:38 21.07.2026
В Британии сделали заявление о российских учениях близ ее берегов

Sky News: "Неустрашимый" провел боевые учения у берегов Великобритании

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСторожевой корабль "Неустрашимый"
Сторожевой корабль Неустрашимый - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сторожевой корабль "Неустрашимый". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военно-морской флот Великобритании наблюдал за учениями российского корабля "Неустрашимый" у берегов Соединенного королевства, пишет Sky News
  • Экипаж российского фрегата проинформировал британский корабль о маневрах, после чего патрульное судно отплыло на безопасное расстояние, а российские военные провели учения с боевыми стрельбами в международных водах.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Военно-морской флот Великобритании наблюдал за учениями корабля ВМФ России "Неустрашимый" у берегов Соединенного королевства, пишет Sky News.
«
"Российский военный корабль, за которым вели наблюдение королевские ВМС, вчера провел учения с боевыми стрельбами в международных водах примерно в 40 морских милях к югу от Плимута. Королевские ВМС осуществляли наблюдение за этими учениями на всем их протяжении и продолжают внимательно отслеживать действия корабля и готовы обеспечить защиту национальной безопасности Великобритании", — говорится в публикации.
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Отмечается, что экипаж российского фрегата проинформировал британский корабль о маневрах, после чего патрульное судно отплыло на безопасное расстояние. Само учение шло 30 минут и проходило в международных водах.
Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все учения и действия военных кораблей Вооруженных сил России осуществляются в соответствии с международным морским правом.
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