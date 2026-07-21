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Депутат ЕП назвал возможную цель учений "коалиции желающих" в Польше - РИА Новости, 21.07.2026
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07:50 21.07.2026 (обновлено: 07:51 21.07.2026)
Депутат ЕП назвал возможную цель учений "коалиции желающих" в Польше

Картайзер: учения "коалиции желающих" могут привести ко вводу войск на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента Фернан Картайзер считает, что целью ожидаемых учений "коалиции желающих" в Польше может быть подготовка к возможному развертыванию европейских сил на Украине.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ожидаемые учения "коалиции желающих" в Польше могут быть подготовкой ко вводу контингента европейских военных на Украину, считает депутат Европарламента Фернан Картайзер.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил ранее о планах провести осенью в республике первые учения "коалиции желающих". По его словам, они пройдут в основном с участием британских и французских войск.
"Цель этих маневров, помимо повышения оперативной совместимости союзных войск, похоже, заключается в подготовке к возможному развертыванию европейских сил на Украине", - заявил Картайзер "Известиям".
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее "вдохновителями" стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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ПольшаУкраинаВеликобританияФернан КартайзерДональд ТускДмитрий ПесковЕвропарламент
 
 
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