Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европарламента Фернан Картайзер считает, что целью ожидаемых учений "коалиции желающих" в Польше может быть подготовка к возможному развертыванию европейских сил на Украине.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ожидаемые учения "коалиции желающих" в Польше могут быть подготовкой ко вводу контингента европейских военных на Украину, считает депутат Европарламента Фернан Картайзер.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил ранее о планах провести осенью в республике первые учения "коалиции желающих". По его словам, они пройдут в основном с участием британских и французских войск.
"Цель этих маневров, помимо повышения оперативной совместимости союзных войск, похоже, заключается в подготовке к возможному развертыванию европейских сил на Украине", - заявил Картайзер "Известиям".
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее "вдохновителями" стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.