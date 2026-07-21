МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ожидаемые учения "коалиции желающих" в Польше могут быть подготовкой ко вводу контингента европейских военных на Украину, считает депутат Европарламента Фернан Картайзер.

В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее "вдохновителями" стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.