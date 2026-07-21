Участники "Боевого кадрового резерва" завершают обучение в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 21 июл – РИА Новости. Участники проекта "Боевой кадровый резерв" завершают обучение в проекте модулем "Современные технологии управления", сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Боевой кадровый резерв" выходит на финишную прямую. Стартовал четвертый образовательный модуль – "Современные технологии управления". В финале этого модуля участники представят свои выпускные аттестационные работы, которые станут итогом всей подготовки. Лично послушаю презентации проектов после защиты", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе "Макс".

По словам губернатора, участники проекта на заключительном модуле вместе с экспертами Президентской академии изучат инструменты, которые смогут применять для развития региона: цифровые технологии и искусственный интеллект в госуправлении, информационную безопасность, методы принятия решений и работы с командой. Особое внимание будет уделено практическим навыкам, в том числе работе на симуляторе управления городом.

"Боевой кадровый резерв" — региональный аналог федеральной программы "Время героев". Проект направлен на то, чтобы помочь ветеранам боевых действий реализовать свой потенциал в мирной жизни.