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Участники "Боевого кадрового резерва" завершают обучение в Тюмени - РИА Новости, 21.07.2026
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
18:06 21.07.2026
Участники "Боевого кадрового резерва" завершают обучение в Тюмени

Моор: участники "Боевого кадрового резерва" завершают обучение в Тюмени

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 21 июл – РИА Новости. Участники проекта "Боевой кадровый резерв" завершают обучение в проекте модулем "Современные технологии управления", сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Боевой кадровый резерв" выходит на финишную прямую. Стартовал четвертый образовательный модуль – "Современные технологии управления". В финале этого модуля участники представят свои выпускные аттестационные работы, которые станут итогом всей подготовки. Лично послушаю презентации проектов после защиты", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе "Макс".
По словам губернатора, участники проекта на заключительном модуле вместе с экспертами Президентской академии изучат инструменты, которые смогут применять для развития региона: цифровые технологии и искусственный интеллект в госуправлении, информационную безопасность, методы принятия решений и работы с командой. Особое внимание будет уделено практическим навыкам, в том числе работе на симуляторе управления городом.
"Боевой кадровый резерв" — региональный аналог федеральной программы "Время героев". Проект направлен на то, чтобы помочь ветеранам боевых действий реализовать свой потенциал в мирной жизни.
Ранее губернатор заявлял, что главная цель проекта - дать землякам, которые в боевых условиях делом доказали свою преданность Родине, возможность получить современные управленческие навыки и проявить свои лучшие качества в мирной жизни. Те, кто успешно пройдут все испытания, смогут построить карьеру в крупных компаниях, реализовать себя в общественной и политической деятельности, на государственной и муниципальной службе.
 
Тюменская областьТюменьАлександр Моор
 
 
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