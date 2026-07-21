В Тюмени ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракт

Краткий пересказ от РИА ИИ В Тюмени ликвидировали украинского агента, планировавшего теракт на одном из крупных промышленных предприятий на Урале, сообщили в ФСБ.

Он изучил систему охраны и график движения на участке железнодорожных путей.

Затем собрал СВУ и ночью 19 июля оставил его в тайнике в заброшенном здании.

При задержании с поличным злоумышленник открыл стрельбу, его нейтрализовали.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Тюмени ликвидировали украинского агента, планировавшего теракт на одном из крупных промышленных предприятий на Урале, сообщили в ЦОС ФСБ России.

"При задержании с поличным он открыл стрельбу из автоматического оружия <...> и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. На месте происшествия изъяты автомат Калашникова, боеприпасы к нему и компоненты СВУ", — заявили в ведомстве.

По данным следствия, 60-летний уроженец УССР по собственному желанию связался с представителями украинских спецслужб в Telegram . При подготовке теракта он изучил систему охраны и график движения на участке железнодорожных путей, выявив уязвимые места для размещения бомбы.

После получения указаний от куратора злоумышленник купил необходимые компоненты, собрал взрывное устройство и ночью 19 июля оставил его в тайнике в заброшенном здании.

Во время обысков по месту жительства следователи изъяли огнестрельное оружие, компоненты для изготовления еще одного СВУ и мобильные телефоны.