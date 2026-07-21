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В Тюмени ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракт - РИА Новости, 21.07.2026
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09:51 21.07.2026 (обновлено: 14:37 21.07.2026)
В Тюмени ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракт

ФСБ ликвидировала агента украинских спецслужб при задержании в Тюмени

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюмени ликвидировали украинского агента, планировавшего теракт на одном из крупных промышленных предприятий на Урале, сообщили в ФСБ.
  • Он изучил систему охраны и график движения на участке железнодорожных путей.
  • Затем собрал СВУ и ночью 19 июля оставил его в тайнике в заброшенном здании.
  • При задержании с поличным злоумышленник открыл стрельбу, его нейтрализовали.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Тюмени ликвидировали украинского агента, планировавшего теракт на одном из крупных промышленных предприятий на Урале, сообщили в ЦОС ФСБ России.
"При задержании с поличным он открыл стрельбу из автоматического оружия <...> и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. На месте происшествия изъяты автомат Калашникова, боеприпасы к нему и компоненты СВУ", — заявили в ведомстве.
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По данным следствия, 60-летний уроженец УССР по собственному желанию связался с представителями украинских спецслужб в Telegram. При подготовке теракта он изучил систему охраны и график движения на участке железнодорожных путей, выявив уязвимые места для размещения бомбы.
После получения указаний от куратора злоумышленник купил необходимые компоненты, собрал взрывное устройство и ночью 19 июля оставил его в тайнике в заброшенном здании.
Во время обысков по месту жительства следователи изъяли огнестрельное оружие, компоненты для изготовления еще одного СВУ и мобильные телефоны.
Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, незаконном обороте огнестрельного оружия и взрывных устройств и посягательстве на жизнь сотрудников силовых структур.
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