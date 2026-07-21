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Турция ищет совместные решения по российским С-400, заявил глава МО страны - РИА Новости, 21.07.2026
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10:48 21.07.2026
Турция ищет совместные решения по российским С-400, заявил глава МО страны

Гюлер: Турция обсуждает с третьими странами вопрос по российским С-400

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400 - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс С-400 . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция ищет совместные решения по вопросам, оставшимся после покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400, в том числе с участием третьих стран, заявил министр национальной обороны республики Яшар Гюлер.
  • Газета Hürriyet сообщила, что Турция может продать российские зенитные ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива.
  • Вопрос обсуждается на фоне попыток снять препятствия для возвращения Турции в программу американских истребителей F-35.
АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Турция ищет совместные решения по вопросам, оставшимся после покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400, в том числе с участием третьих стран, заявил министр национальной обороны республики Яшар Гюлер, отвечая на запросы депутатов парламента.
Ранее газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники сообщила, что Турция может продать российские зенитные ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива, официальное объявление об этом ожидается в ближайшее время. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что эта тема чувствительная, а контакты Анкары и Москвы продолжаются.
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"В рамках процесса, который продолжается с США с позитивной динамикой в военной и политической сферах, по вопросам, оставшимся с прошлого и затрагивающим третьи страны, ведется поиск решений на основе взаимопонимания и сотрудничества", - приводит слова министра газета Türkıye.
По данным издания, вопрос обсуждается на фоне попыток снять препятствия для возвращения Турции в программу американских истребителей F-35. В турецком парламенте, в частности, поднималась тема возможной передачи приобретенных у России комплексов С-400 третьей стране.
Гюлер подчеркнул, что планы в сфере национальной обороны Турции формируются с учетом актуальных и перспективных угроз безопасности.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019-го. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").
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