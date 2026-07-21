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В Роспотребнадзоре рассказали, как туристам не заболеть за границей - РИА Новости, 21.07.2026
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01:13 21.07.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как туристам не заболеть за границей

Роспотребнадзор: туристам нужно соблюдать гигиену, чтобы не заболеть за границей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛюди на пляже Флория в Стамбуле
Люди на пляже Флория в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Люди на пляже Флория в Стамбуле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перед поездкой за рубеж необходимо оценивать эпидемические риски и проверять наличие медицинской страховки.
  • Туристам следует употреблять качественную пищу и воду, не пробовать незнакомые продукты и тщательно соблюдать правила личной гигиены.
  • Для защиты от укусов насекомых рекомендуется применять репелленты, а при появлении кожных проявлений — немедленно обращаться к врачу.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Чтобы поездка за рубеж прошла без последствий для здоровья, необходимо оценивать эпидемические риски перед поездкой, соблюдать правила личной гигиены, не употреблять лед, пить и есть качественные продукты, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"Поездки за границу часто сопряжены с рисками заразиться тем или иным инфекционным заболеванием. Важно уточнять у туроператоров сведения об эпидситуации в стране планируемого пребывания, а при заключении договора - проверить наличие медицинской страховки", - говорится в сообщении.
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Туристам также следует употреблять только качественную и безопасную пищу и воду. Кроме того, нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды. Мясо, рыба и морепродукты обязательно должны быть термически обработаны. А овощи и фрукты необходимо тщательно промывать чистой водой.
"Не пробуйте незнакомые продукты, не покупайте еду на рынках, не пробуйте угощения, приготовленные местными жителями. При необходимости приобретайте продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах. Соблюдайте правила личной и общественной гигиены", - уточнили в надзорном ведомстве.
Для защиты от укусов насекомых рекомендуется применять репелленты. При обнаружении присасывания клещей, следов укусов кровососущих насекомых, появления высыпаний или любых других кожных проявлений нужно немедленно обратиться к врачу. Желательно сделать заблаговременно все необходимые прививки, в том числе против кори и других инфекций.
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