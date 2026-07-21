В Роспотребнадзоре рассказали, как туристам не заболеть за границей

Краткий пересказ от РИА ИИ Перед поездкой за рубеж необходимо оценивать эпидемические риски и проверять наличие медицинской страховки.

Туристам следует употреблять качественную пищу и воду, не пробовать незнакомые продукты и тщательно соблюдать правила личной гигиены.

Для защиты от укусов насекомых рекомендуется применять репелленты, а при появлении кожных проявлений — немедленно обращаться к врачу.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Чтобы поездка за рубеж прошла без последствий для здоровья, необходимо оценивать эпидемические риски перед поездкой, соблюдать правила личной гигиены, не употреблять лед, пить и есть качественные продукты, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

"Поездки за границу часто сопряжены с рисками заразиться тем или иным инфекционным заболеванием. Важно уточнять у туроператоров сведения об эпидситуации в стране планируемого пребывания, а при заключении договора - проверить наличие медицинской страховки", - говорится в сообщении.

Туристам также следует употреблять только качественную и безопасную пищу и воду. Кроме того, нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды. Мясо, рыба и морепродукты обязательно должны быть термически обработаны. А овощи и фрукты необходимо тщательно промывать чистой водой.

"Не пробуйте незнакомые продукты, не покупайте еду на рынках, не пробуйте угощения, приготовленные местными жителями. При необходимости приобретайте продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах. Соблюдайте правила личной и общественной гигиены", - уточнили в надзорном ведомстве.