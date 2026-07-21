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В Турции погиб иностранный турист, упав в горную реку - РИА Новости, 21.07.2026
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21:12 21.07.2026
В Турции погиб иностранный турист, упав в горную реку

DHA: турист из Саудовской Аравии погиб во время фотосъемки в Турции

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турист из Саудовской Аравии Абдулазиз Альхарби погиб после падения в горную реку во время фотосъемки в районе Узунгель провинции Трабзон на северо-востоке Турции.
  • Его брат Омар Альхарби, пытавшийся спасти мужчину, был спасен.
  • Тело погибшего направлено в Институт судебной медицины для проведения вскрытия.
АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Турист из Саудовской Аравии погиб после падения в горную реку во время фотосъемки в районе Узунгель провинции Трабзон на северо-востоке Турции, его брат, пытавшийся спасти мужчину, был спасен, передает агентство DHA.
«
"Гражданин Саудовской Аравии Абдулазиз Альхарби упал в реку во время фотографирования. Его брат Омар Альхарби прыгнул в воду, чтобы помочь ему, однако обоих унесло течением", - говорится в сообщении.
По данным агентства, инцидент произошел вечером во вторник в районе Демиркапы округа Чайкара, куда семья приехала на отдых. Очевидцы вызвали на место сотрудников Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), медиков и жандармерию.
Омара Альхарби удалось спасти с помощью находившихся поблизости людей. Врачи констатировали смерть 39-летнего Абдулазиза Альхарби.
Тело погибшего направлено в Институт судебной медицины для проведения вскрытия. Состояние спасенного брата оценивается как хорошее. Момент происшествия был снят очевидцами на мобильный телефон.
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