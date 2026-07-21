В Турции погиб иностранный турист, упав в горную реку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турист из Саудовской Аравии Абдулазиз Альхарби погиб после падения в горную реку во время фотосъемки в районе Узунгель провинции Трабзон на северо-востоке Турции.
- Его брат Омар Альхарби, пытавшийся спасти мужчину, был спасен.
- Тело погибшего направлено в Институт судебной медицины для проведения вскрытия.
АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Турист из Саудовской Аравии погиб после падения в горную реку во время фотосъемки в районе Узунгель провинции Трабзон на северо-востоке Турции, его брат, пытавшийся спасти мужчину, был спасен, передает агентство DHA.
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"Гражданин Саудовской Аравии Абдулазиз Альхарби упал в реку во время фотографирования. Его брат Омар Альхарби прыгнул в воду, чтобы помочь ему, однако обоих унесло течением", - говорится в сообщении.
По данным агентства, инцидент произошел вечером во вторник в районе Демиркапы округа Чайкара, куда семья приехала на отдых. Очевидцы вызвали на место сотрудников Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), медиков и жандармерию.
Омара Альхарби удалось спасти с помощью находившихся поблизости людей. Врачи констатировали смерть 39-летнего Абдулазиза Альхарби.
Тело погибшего направлено в Институт судебной медицины для проведения вскрытия. Состояние спасенного брата оценивается как хорошее. Момент происшествия был снят очевидцами на мобильный телефон.
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