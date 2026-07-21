Ту-95С пролетели над Японским морем

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95мс ВКС России выполнили полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана и Балтийского моря в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в российском оборонном ведомстве.