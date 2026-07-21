Ту-95С пролетели над Японским морем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.
- Истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95мс ВКС России выполнили полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Минобороны России.
"Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана и Балтийского моря в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в российском оборонном ведомстве.
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