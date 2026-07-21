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Российские Ту-22М3 выполнили полет над Балтийским морем - РИА Новости, 21.07.2026
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16:18 21.07.2026 (обновлено: 16:32 21.07.2026)
Российские Ту-22М3 выполнили полет над Балтийским морем

Российские Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.
  • Истребительное сопровождение бомбардировщиков обеспечивали экипажи самолетов Су-35с.
  • На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны России.
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"Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, истребительное сопровождение бомбардировщиков обеспечивали экипажи самолетов Су-35с.
"Продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств", - отметили в Минобороны РФ.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана и Балтийского моря в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в российском оборонном ведомстве.
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РоссияБалтийское мореВоздушно-космические силы РоссииТу-22М3Безопасность
 
 
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