Российские Ту-22М3 выполнили полет над Балтийским морем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.
- Истребительное сопровождение бомбардировщиков обеспечивали экипажи самолетов Су-35с.
- На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны России.
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"Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, истребительное сопровождение бомбардировщиков обеспечивали экипажи самолетов Су-35с.
"Продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств", - отметили в Минобороны РФ.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана и Балтийского моря в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в российском оборонном ведомстве.
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