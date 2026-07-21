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На Украине сотрудники военкомата приковали мужчину наручниками к автобусу - РИА Новости, 21.07.2026
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13:27 21.07.2026
На Украине сотрудники военкомата приковали мужчину наручниками к автобусу

На Украине сотрудники ТЦК избили и приковали мужчину наручниками к автобусу

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ярмолинцах Хмельницкой области сотрудники военкомата избили 61-летнего мужчину.
  • Сотрудники военкомата приковали мужчину наручниками к фаркопу микроавтобуса.
  • Сын пострадавшего, военнослужащий ВСУ, призвал помочь найти нападавших.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Хмельницкой области распылили мужчине в лицо слезоточивый газ, бросили на землю, избили и приковали к микроавтобусу наручниками, сообщает украинское издание "Время.ua" со ссылкой на сына пострадавшего.
"В Ярмолинцах Хмельницкой области сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) избили 61-летнего мужчину и приковали наручниками к фаркопу микроавтобуса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Как отмечает сын пострадавшего, слова которого приводит издание, сотрудники военкомата сначала распылили в лицо его отцу слезоточивый газ, бросили на землю и избили, после чего приковали наручниками к микроавтобусу. Сын является военнослужащим ВСУ, он призвал помочь найти нападавших.
Другой информации об инциденте не приводится, судьба пострадавшего неизвестна.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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