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ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России" - РИА Новости, 21.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
11:26 21.07.2026 (обновлено: 15:42 21.07.2026)
ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России"

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в Госдуму от "Единой России"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЧлены партии "Единая Россия", зарегистрированные депутатами Государственной думы РФ на заседании Центральной избирательной комиссии. 21 июля 2026 года
Члены партии Единая Россия, зарегистрированные депутатами Государственной думы РФ на заседании Центральной избирательной комиссии. 21 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Члены партии "Единая Россия", зарегистрированные депутатами Государственной думы РФ на заседании Центральной избирательной комиссии. 21 июля 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутый политической партией "Единая Россия".
  • Список кандидатов от "Единой России" включает 390 человек в федеральном списке и 224 человека в списке по одномандатным округам.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутый политической партией "Единая Россия", решение приняли члены ЦИК на заседании.
Члены Центризбиркома за заседании во вторник приняли постановление о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутого "Единой Россией".
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Памфилова рассказала о голосовании участников СВО на сентябрьских выборах
20 июля, 20:16
"Принято единогласно", — сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Центральная избирательная комиссия приняла документы "Единой России" для заверения списков кандидатов на выборах в Государственную думу 6 июля. На заседании 10 июля ЦИК заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва от ЕР в составе 390 человек и список кандидатов по одномандатным округам в количестве 224 человек.
Съезд "Единой России" 28 июня утвердил федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Государственной думы.
Председатель ЕР, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде назвал первую пятерку, с которой партия пойдет на сентябрьские выборы, в нее вошли глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения "Юнармия", Герой России Владислав Головин.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Фасад здания ЦИК - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий
18 июля, 11:41
 
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