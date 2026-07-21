ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России"

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутый политической партией "Единая Россия".

Список кандидатов от "Единой России" включает 390 человек в федеральном списке и 224 человека в списке по одномандатным округам.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутый политической партией "Единая Россия", решение приняли члены ЦИК на заседании.

Члены Центризбиркома за заседании во вторник приняли постановление о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутого " Единой Россией ".

Центральная избирательная комиссия приняла документы "Единой России" для заверения списков кандидатов на выборах в Государственную думу 6 июля. На заседании 10 июля ЦИК заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва от ЕР в составе 390 человек и список кандидатов по одномандатным округам в количестве 224 человек.

Съезд "Единой России" 28 июня утвердил федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Государственной думы.

Председатель ЕР, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде назвал первую пятерку, с которой партия пойдет на сентябрьские выборы, в нее вошли глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения "Юнармия", Герой России Владислав Головин.