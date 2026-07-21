В ЦАХАЛ прокомментировали вывод войск из Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ Израиль пока не принимал решение о полном выводе войск с юга Ливана.

Армия обороны Израиля продолжит взаимодействие с координационной группой при посредничестве США и сохранит присутствие в зоне безопасности столько, сколько сочтет необходимым.

Израильские военные сохраняют за собой свободу действий для устранения любых угроз своим подразделениям в зоне безопасности и предупреждают о недопустимости нарушений со стороны «Хезболлах».

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Израиль пока не принимал решение о полном выводе войск с юга Ливана, сообщили РИА Новости в армии обороны Израиля.

"Никакого решения относительно окончательного вывода войск пока принято не было", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроках завершения израильского военного присутствия на юге Ливана

По его словам, израильская армия продолжит взаимодействие с координационной группой при посредничестве США и сохранит присутствие в зоне безопасности столько, сколько сочтет необходимым для защиты населенных пунктов на севере Израиля.

Собеседник также предупредил о недопустимости нарушений со стороны "Хезболлах", заявив, что контроль за ситуацией осуществляется в рамках механизма мониторинга под руководством США. Он добавил, что израильские военные сохраняют за собой свободу действий для устранения любых угроз своим подразделениям, дислоцированным в зоне безопасности.