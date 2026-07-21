В ЦАХАЛ прокомментировали вывод войск из Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израиль пока не принимал решение о полном выводе войск с юга Ливана.
- Армия обороны Израиля продолжит взаимодействие с координационной группой при посредничестве США и сохранит присутствие в зоне безопасности столько, сколько сочтет необходимым.
- Израильские военные сохраняют за собой свободу действий для устранения любых угроз своим подразделениям в зоне безопасности и предупреждают о недопустимости нарушений со стороны «Хезболлах».
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Израиль пока не принимал решение о полном выводе войск с юга Ливана, сообщили РИА Новости в армии обороны Израиля.
"Никакого решения относительно окончательного вывода войск пока принято не было", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроках завершения израильского военного присутствия на юге Ливана.
По его словам, израильская армия продолжит взаимодействие с координационной группой при посредничестве США и сохранит присутствие в зоне безопасности столько, сколько сочтет необходимым для защиты населенных пунктов на севере Израиля.
Собеседник также предупредил о недопустимости нарушений со стороны "Хезболлах", заявив, что контроль за ситуацией осуществляется в рамках механизма мониторинга под руководством США. Он добавил, что израильские военные сохраняют за собой свободу действий для устранения любых угроз своим подразделениям, дислоцированным в зоне безопасности.
Рамочное соглашение, заключенное 26 июня в Вашингтоне между Ливаном и Израилем, предусматривает восстановление контроля ливанской армии над югом страны и разоружение "Хезболлах", начиная с так называемых экспериментальных районов, из которых должны выводиться израильские войска. Во вторник армия Ливана заявила, что развернула свои подразделения в населенном пункте Заутар-эль-Гарбия в рамках реализации рамочного соглашения.