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Трамп разрешил американским авиакомпаниям летать в Ливан - РИА Новости, 21.07.2026
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23:35 21.07.2026
Трамп разрешил американским авиакомпаниям летать в Ливан

Трамп после встречи с Ауном распорядился наладить авиасообщение с Ливаном

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп после встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном распорядился разрешить американским авиакомпаниям летать в Ливан.
  • Трамп выразил надежду, что и другие государства поступят так же.
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи с ливанским коллегой Джозефом Ауном распорядился разрешить американским авиакомпаниям летать в эту ближневосточную страну.
«
"После встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном, который проделал замечательную работу по преобразованию своей страны, я поручаю своей администрации разрешить всем американским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы в Ливан, чтобы американцы могли беспрепятственно посещать эту прекрасную страну", - написал он в Truth Social.
Трамп выразил надежду, что и другие государства поступят так же.
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В миреЛиванСШАДональд ТрампДжозеф Аун
 
 
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