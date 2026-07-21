Трамп разрешил американским авиакомпаниям летать в Ливан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп после встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном распорядился разрешить американским авиакомпаниям летать в Ливан.
- Трамп выразил надежду, что и другие государства поступят так же.
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи с ливанским коллегой Джозефом Ауном распорядился разрешить американским авиакомпаниям летать в эту ближневосточную страну.
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"После встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном, который проделал замечательную работу по преобразованию своей страны, я поручаю своей администрации разрешить всем американским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы в Ливан, чтобы американцы могли беспрепятственно посещать эту прекрасную страну", - написал он в Truth Social.
Трамп выразил надежду, что и другие государства поступят так же.
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9 октября 2025, 23:59