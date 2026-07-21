Трамп разрешил американским авиакомпаниям летать в Ливан

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"После встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном, который проделал замечательную работу по преобразованию своей страны, я поручаю своей администрации разрешить всем американским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы в Ливан, чтобы американцы могли беспрепятственно посещать эту прекрасную страну", - написал он в Truth Social.