Трамп пообещал рассмотреть дополнительные меры давления на Израиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что рассмотрит возможность дополнительных шагов давления на Израиль после того, как израильские военные открыли огонь вблизи подразделений ливанской армии.
- Рамочное соглашение между Ливаном и Израилем предусматривает поэтапное восстановление контроля ливанского государства над югом страны и размещение армии в районах, освобождаемых израильскими войсками.
ВАШИНГТОН, 21 июля — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность дополнительных шагов давления на Израиль после того, как израильские военные открыли огонь вблизи подразделений ливанской армии, развернутых на юге страны.
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"Я только что услышал об этом перед началом этой встречи, и мы посмотрим на это", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном.
Рамочное соглашение между Ливаном и Израилем, заключенное 26 июня в Вашингтоне, предусматривает поэтапное восстановление контроля ливанского государства над югом страны и размещение армии в районах, освобождаемых израильскими войсками.