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Трамп пообещал рассмотреть дополнительные меры давления на Израиль - РИА Новости, 21.07.2026
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22:43 21.07.2026
Трамп пообещал рассмотреть дополнительные меры давления на Израиль

Трамп пообещал рассмотреть возможность дополнительных шагов давления на Израиль

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что рассмотрит возможность дополнительных шагов давления на Израиль после того, как израильские военные открыли огонь вблизи подразделений ливанской армии.
  • Рамочное соглашение между Ливаном и Израилем предусматривает поэтапное восстановление контроля ливанского государства над югом страны и размещение армии в районах, освобождаемых израильскими войсками.
ВАШИНГТОН, 21 июля — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность дополнительных шагов давления на Израиль после того, как израильские военные открыли огонь вблизи подразделений ливанской армии, развернутых на юге страны.
«
"Я только что услышал об этом перед началом этой встречи, и мы посмотрим на это", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном.
Трамп таким образом ответил на вопрос, готов ли он предпринять дополнительные шаги и оказать давление на Израиль после соответствующего инцидента.
Рамочное соглашение между Ливаном и Израилем, заключенное 26 июня в Вашингтоне, предусматривает поэтапное восстановление контроля ливанского государства над югом страны и размещение армии в районах, освобождаемых израильскими войсками.
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