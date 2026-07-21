Трамп ожидает, что многие страны присоединятся к Авраамовым соглашениям

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп выразил уверенность, что многие страны вскоре присоединятся к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.

Трамп подчеркнул особую роль Ливана в этом процессе.

ВАШИНГТОН, 21 июля — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что многие страны вскоре присоединятся к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, подчеркнув особую роль Ливана в этом процессе.

« "Я думаю, вы увидите, как довольно скоро к ним присоединится большое количество стран… Я считаю, что у Ливана в этом процессе очень важное место", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном.

Трамп также отметил огромный успех Авраамовых соглашений.

Ранее в мае издание Axios сообщало, что Трамп призвал ряд мусульманских стран присоединиться к Авраамовым мирным соглашениям с Израилем в случае, если Вашингтон достигнет сделки об урегулировании с Ираном. Белый дом пояснил, что Вашингтон рассматривает присоединение мусульманских стран соглашениям как естественное дополнение к сделке с Ираном, а не как обязательное условие для нее.