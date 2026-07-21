Трамп ожидает, что многие страны присоединятся к Авраамовым соглашениям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп выразил уверенность, что многие страны вскоре присоединятся к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.
- Трамп подчеркнул особую роль Ливана в этом процессе.
ВАШИНГТОН, 21 июля — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что многие страны вскоре присоединятся к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, подчеркнув особую роль Ливана в этом процессе.
Трамп также отметил огромный успех Авраамовых соглашений.
Ранее в мае издание Axios сообщало, что Трамп призвал ряд мусульманских стран присоединиться к Авраамовым мирным соглашениям с Израилем в случае, если Вашингтон достигнет сделки об урегулировании с Ираном. Белый дом пояснил, что Вашингтон рассматривает присоединение мусульманских стран соглашениям как естественное дополнение к сделке с Ираном, а не как обязательное условие для нее.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами. В итоге был подписан комплекс документов, который получил название "Мирные соглашения Авраама". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко, Судан. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть, однако пока не заключили соответствующего документа с Израилем.