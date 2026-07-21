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Трамп ожидает, что многие страны присоединятся к Авраамовым соглашениям - РИА Новости, 21.07.2026
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19:19 21.07.2026 (обновлено: 19:20 21.07.2026)
Трамп ожидает, что многие страны присоединятся к Авраамовым соглашениям

Трамп считает, что многие страны скоро присоединятся к Авраамовым соглашениям

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп выразил уверенность, что многие страны вскоре присоединятся к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.
  • Трамп подчеркнул особую роль Ливана в этом процессе.
ВАШИНГТОН, 21 июля — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что многие страны вскоре присоединятся к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, подчеркнув особую роль Ливана в этом процессе.
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"Я думаю, вы увидите, как довольно скоро к ним присоединится большое количество стран… Я считаю, что у Ливана в этом процессе очень важное место", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном.
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Трамп призвал мусульманские страны присоединиться к соглашениям Авраама
25 мая, 16:20
Трамп также отметил огромный успех Авраамовых соглашений.
Ранее в мае издание Axios сообщало, что Трамп призвал ряд мусульманских стран присоединиться к Авраамовым мирным соглашениям с Израилем в случае, если Вашингтон достигнет сделки об урегулировании с Ираном. Белый дом пояснил, что Вашингтон рассматривает присоединение мусульманских стран соглашениям как естественное дополнение к сделке с Ираном, а не как обязательное условие для нее.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами. В итоге был подписан комплекс документов, который получил название "Мирные соглашения Авраама". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко, Судан. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть, однако пока не заключили соответствующего документа с Израилем.
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