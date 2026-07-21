Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп пообещал в скором времени нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране.

Газета Wall Street Journal сообщала, что Израиль передал США данные разведки о перемещении Ираном центрифуг для обогащения урана в подземный комплекс внутри горы Пикакс.

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране, реагируя на сообщения СМИ о якобы переброске туда иранских ядерных центрифуг.

Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Израиль передал США данные разведки о перемещении Ираном тысяч центрифуг для обогащения урана в подземный комплекс внутри горы Пикакс. По информации издания, израильские власти пытаются убедить Трампа возобновить полномасштабные удары по ядерным объектам Тегерана.

« "Мы нанесем удар по этому району (горе Пикакс – ред.) совсем скоро, и очень мощный", - сказал Трамп во время встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.