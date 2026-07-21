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Трамп пообещал нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране - РИА Новости, 21.07.2026
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19:09 21.07.2026
Трамп пообещал нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране

Трамп намерен в скором времени нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп пообещал в скором времени нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране.
  • Газета Wall Street Journal сообщала, что Израиль передал США данные разведки о перемещении Ираном центрифуг для обогащения урана в подземный комплекс внутри горы Пикакс.
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране, реагируя на сообщения СМИ о якобы переброске туда иранских ядерных центрифуг.
Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Израиль передал США данные разведки о перемещении Ираном тысяч центрифуг для обогащения урана в подземный комплекс внутри горы Пикакс. По информации издания, израильские власти пытаются убедить Трампа возобновить полномасштабные удары по ядерным объектам Тегерана.
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"Мы нанесем удар по этому району (горе Пикакс – ред.) совсем скоро, и очень мощный", - сказал Трамп во время встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.
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