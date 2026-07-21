Трамп заявил, что США разрушают Иран беспрецедентными темпами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп утверждает, что США разрушают Иран такими темпами, которые ранее не считались возможными.
- Американский лидер признал, что Ирану удалось нанести удар по базе США в Иордании.
- Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе, после чего Иран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США разрушают Иран такими темпами, которые в Вашингтоне не считали ранее возможными, утверждает президент США Дональд Трамп.
При этом американский лидер признал, что Ирану удалось нанести удар по базе США в Иордании.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с того дня провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.