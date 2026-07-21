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Трамп заявил, что США разрушают Иран беспрецедентными темпами - РИА Новости, 21.07.2026
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18:59 21.07.2026
Трамп заявил, что США разрушают Иран беспрецедентными темпами

Трамп: США разрушают Иран такими темпами, которые никто не считал возможными

© REUTERS / SAUL LOEBПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп утверждает, что США разрушают Иран такими темпами, которые ранее не считались возможными.
  • Американский лидер признал, что Ирану удалось нанести удар по базе США в Иордании.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе, после чего Иран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США разрушают Иран такими темпами, которые в Вашингтоне не считали ранее возможными, утверждает президент США Дональд Трамп.
"У нас все идет очень хорошо. Мы разрушаем их (Иран - ред.) такими темпами, которые никто не считал возможными", - сказал Трамп журналистам.
При этом американский лидер признал, что Ирану удалось нанести удар по базе США в Иордании.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с того дня провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
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