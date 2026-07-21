США пока не заинтересованы во встрече с Ираном, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что США не заинтересованы во встрече с иранской стороной.
- По его словам, такая встреча имела бы смысл, если бы Тегеран был к ней готов.
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. США не заинтересованы во встрече с иранской стороной до тех пор, пока Тегеран не будет готов к такой встрече, которая будет иметь смысл, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Пока они не готовы к встрече, которая имела бы смысл, мы не заинтересованы в этом", - сказал Трамп журналистам.