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США пока не заинтересованы во встрече с Ираном, заявил Трамп - РИА Новости, 21.07.2026
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18:28 21.07.2026 (обновлено: 18:33 21.07.2026)
США пока не заинтересованы во встрече с Ираном, заявил Трамп

Трамп: США пока не заинтересованы во встрече с Ираном

© REUTERS / SAUL LOEBПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что США не заинтересованы во встрече с иранской стороной.
  • По его словам, такая встреча имела бы смысл, если бы Тегеран был к ней готов.
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. США не заинтересованы во встрече с иранской стороной до тех пор, пока Тегеран не будет готов к такой встрече, которая будет иметь смысл, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Пока они не готовы к встрече, которая имела бы смысл, мы не заинтересованы в этом", - сказал Трамп журналистам.
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