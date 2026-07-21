Трамп прокомментировал угрозы хуситов начать блокаду Красного моря

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил попытки блокады Красного моря йеменскими хуситами, однако подчеркнул, что она пока не состоялась, и пообещал, что США урегулируют ситуацию, если это произойдет.