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Трамп прокомментировал угрозы хуситов начать блокаду Красного моря - РИА Новости, 21.07.2026
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18:23 21.07.2026 (обновлено: 18:31 21.07.2026)
Трамп прокомментировал угрозы хуситов начать блокаду Красного моря

Трамп: США решат проблему возможной блокады Красного моря хуситами

© REUTERS / SAUL LOEBПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп не исключил попытки блокады Красного моря йеменскими хуситами.
  • Он пообещал, что США урегулируют ситуацию, если блокада произойдет.
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил попытки блокады Красного моря йеменскими хуситами, однако подчеркнул, что она пока не состоялась, и пообещал, что США урегулируют ситуацию, если это произойдет.
"Этого не произошло. Это может произойти, но мы со всем разберемся", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможной блокаде Красного моря йеменскими хуситами.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии
20 июля, 15:16
 
Красное мореДональд ТрампВ миреСША
 
 
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