Трамп прокомментировал угрозы хуситов начать блокаду Красного моря

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп не исключил попытки блокады Красного моря йеменскими хуситами.
- Он пообещал, что США урегулируют ситуацию, если блокада произойдет.
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил попытки блокады Красного моря йеменскими хуситами, однако подчеркнул, что она пока не состоялась, и пообещал, что США урегулируют ситуацию, если это произойдет.
"Этого не произошло. Это может произойти, но мы со всем разберемся", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможной блокаде Красного моря йеменскими хуситами.
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