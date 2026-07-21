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Трамп за месяц отклонил около шести тысяч прошений о помиловании - РИА Новости, 21.07.2026
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15:08 21.07.2026
Трамп за месяц отклонил около шести тысяч прошений о помиловании

NYT: Трамп отклонил около 6 тысяч прошений о помиловании или смягчении наказания

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп отклонил около шести тысяч прошений о помиловании или смягчении наказания в июле.
  • Среди отклоненных прошений более 300 касались помилования, а более 5600 — смягчения наказания.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отклонил около шести тысяч прошений о помиловании или смягчении наказания в июле, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо прокурора по помилованиям министерства юстиции Эда Мартина в адрес прокуроров по всей стране.
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"Президент Трамп ответил отказом на почти шесть тысяч прошений о помиловании или смягчении наказания в этом месяце", - пишет издание.
По данным газеты, Трамп не стал миловать более 300 человек, и более чем 5600 осужденным было отказано в смягчении наказания.
Как подчеркивает газета, в письме не содержится информации о причинах этих решений. Также неизвестно, рассматривал ли Трамп эти прошения самостоятельно.
Ранее появлялась информация о планах американских властей помиловать 250 человек к 250-летию США 4 июля, однако источник в Белом доме заявил газете, что такого плана не было, но идея упоминалась одним из сотрудников администрации, пишет газета.
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