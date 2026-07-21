СМИ: Трамп может ввести новые пошлины на товары из 60 стран на этой неделе

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп может ввести пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары из 60 стран.

Правовой основой для новых ограничений может стать расследование предполагаемого использования принудительного труда.

Некоторые чиновники советуют Трампу не допускать резкой эскалации торгового конфликта и сохранить достигнутые договоренности с партнерами США.

ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может уже на этой неделе ввести пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары из 60 стран, пишет во вторник газета Президент США Дональд Трамп может уже на этой неделе ввести пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары из 60 стран, пишет во вторник газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

"Пошлины, которые могут быть объявлены на этой неделе, составят от 10% до 12,5% для 60 стран", - говорится в публикации.

Новые меры могут быть введены после истечения в пятницу срока действия нынешней 10-процентной пошлины на большую часть американского импорта. Чиновники подготовили для Трампа несколько вариантов дальнейших действий, отмечает издание.

Правовой основой для новых ограничений, как отмечается, может стать расследование предполагаемого использования принудительного труда, начатое в марте в соответствии с разделом 301 закона США о торговле 1974 года. Такая процедура позволит администрации обойти ограничения, установленные Верховным судом после отмены введенных Трампом импортных пошлин.

По данным FT, на первом этапе новые рестрикции, вероятнее всего, будут сопоставимы с действующей ставкой в 10%. Одновременно администрация проводит другие торговые расследования, которые впоследствии могут позволить ей вводить более высокие пошлины.

При этом некоторые высокопоставленные чиновники советуют Трампу не допускать резкой эскалации торгового конфликта и сохранить достигнутые в 2025 году договоренности с партнерами США. Как следует из публикации, они опасаются новых экономических потрясений на фоне роста стоимости топлива и недовольства американцев дороговизной жизни в преддверии промежуточных выборов.