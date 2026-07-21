Трамп назвал хорошим разговор с новым премьером Британии

ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел "очень хороший" и "интересный" телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, в ходе которого они обсудили некоторые важные темы, в том числе разминирование Ормузского пролива.