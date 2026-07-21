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Трамп назвал хорошим разговор с новым премьером Британии - РИА Новости, 21.07.2026
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01:35 21.07.2026
Трамп назвал хорошим разговор с новым премьером Британии

Трамп назвал хорошим разговор с новым премьером Британии Бернемом

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом "очень хорошим" и "интересным".
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел "очень хороший" и "интересный" телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, в ходе которого они обсудили некоторые важные темы, в том числе разминирование Ормузского пролива.
"У меня состоялся очень хороший разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Мы обсудили множество тем, включая те прекрасные отношения, которые сложились у нас с Великобританией… Мы обсудили нефть Северного моря, торговлю, военный альянс, разминирование Ормузского пролива и многие другие темы", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера, а Бернем официально вступил в должность премьер-министра Британии. Новый премьер успел заявить, что поддержка Украины при нем не изменится и останется "непоколебимой".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Трамп анонсировал встречу с новым премьером Британии
01:28
 
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