Москва выставила на торги два коммерческих помещения на улице Маросейка

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"Расположение в центре города удобно для посетителей и сотрудников будущего учреждения и может положительно повлиять на срок окупаемости бизнеса и его продвижение. Сейчас на торгах можно побороться за два нежилых помещения в Басманном районе на улице Маросейка, недалеко от станции метро "Китай-город". Объекты площадью 209,6 и 260,5 квадратного метра имеют свободное назначение и универсальны для любого вида бизнеса. Например, в них можно разместить офисы с небольшой кофейней и зонами обслуживания клиентов, клиники широкого профиля и другие организации сферы услуг", — привели слова Пуртова в пресс-службе ДКП.