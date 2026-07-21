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Москва выставила на торги два коммерческих помещения на улице Маросейка - РИА Новости, 21.07.2026
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07:20 21.07.2026
Москва выставила на торги два коммерческих помещения на улице Маросейка

Победители городских аукционов смогут открыть бизнес в помещениях на Маросейке

© Фото : Департамент города Москвы по конкурентной политикеМосква выставила на торги два коммерческих помещения на улице Маросейка
Москва выставила на торги два коммерческих помещения на улице Маросейка - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Департамент города Москвы по конкурентной политике
Москва выставила на торги два коммерческих помещения на улице Маросейка
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Два помещения свободного назначения в Басманном районе Москвы выставлены на торги, они могут быть использованы для любого вида бизнеса, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.
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"Расположение в центре города удобно для посетителей и сотрудников будущего учреждения и может положительно повлиять на срок окупаемости бизнеса и его продвижение. Сейчас на торгах можно побороться за два нежилых помещения в Басманном районе на улице Маросейка, недалеко от станции метро "Китай-город". Объекты площадью 209,6 и 260,5 квадратного метра имеют свободное назначение и универсальны для любого вида бизнеса. Например, в них можно разместить офисы с небольшой кофейней и зонами обслуживания клиентов, клиники широкого профиля и другие организации сферы услуг", — привели слова Пуртова в пресс-службе ДКП.
Помещения находятся по адресу: улица Маросейка, дом 6-8, строение 1. Они расположены на втором этаже дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения "Доходный дом с лавками".
Продавцом недвижимости выступает департамент городского имущества города Москвы. Прием заявок на участие в торгах завершится 6 августа, а аукционы пройдут 18 августа на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".
 
МоскваКирилл ПуртовРосэлторгТорги
 
 
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