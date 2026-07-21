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ВСУ атаковали жилой район в запорожском Токмаке - РИА Новости, 21.07.2026
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11:48 21.07.2026 (обновлено: 11:55 21.07.2026)
ВСУ атаковали жилой район в запорожском Токмаке

ВСУ атаковали жилой район в запорожском Токмаке, пострадала женщина

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удар по городу Токмаку в Запорожской области.
  • Повреждены балконы двух пятиэтажных домов и припаркованные во дворе автомобили, ранена женщина 1939 года рождения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. ВСУ ударили по запорожскому городу Токмак, повреждены балконы пятиэтажных жилых домов, ранена женщина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В городе Токмаке БПЛА противника совершили атаку на жилой район. В результате повреждены балконы двух пятиэтажных домов и припаркованные во дворе автомобили", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, из-за таки также пострадала женщина 1939 года рождения, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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