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В Тюмени ликвидировали мужчину, планировавшего теракт на Урале - РИА Новости, 21.07.2026
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09:46 21.07.2026 (обновлено: 09:52 21.07.2026)
В Тюмени ликвидировали мужчину, планировавшего теракт на Урале

Жителя Тюмени, планировавшего теракт на Урале, ликвидировали при задержании

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Тюмени готовил теракт на одном из крупных промышленных предприятий в Уральском федеральном округе по заданию украинских спецслужб.
  • Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство и оставил его в тайнике.
  • При задержании подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Житель Тюмени, планировавший теракт по заданию украинских спецслужб на предприятии на Урале, оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По версии следствия, проживающий в Тюмени уроженец Украинской ССР связался с представителем спецслужб Украины и по его заданию готовил теракт на одном из крупных промышленных предприятий в Уральском федеральном округе. На железнодорожных путях 60-летний мужчина изучил систему охраны и график движения составов, выявив уязвимые места для размещения взрывчатки. После получения от куратора указаний он изготовил самодельное взрывное устройство и ночью 19 июля оставил его в тайнике в заброшенном здании.
"Преступная деятельность мужчины была выявлена сотрудниками ФСБ России. При проведении оперативных мероприятий по задержанию фигуранта он оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был ликвидирован", - сказали в СК.
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