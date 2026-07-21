В Тюмени ликвидировали мужчину, планировавшего теракт на Урале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Тюмени готовил теракт на одном из крупных промышленных предприятий в Уральском федеральном округе по заданию украинских спецслужб.
- Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство и оставил его в тайнике.
- При задержании подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Житель Тюмени, планировавший теракт по заданию украинских спецслужб на предприятии на Урале, оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По версии следствия, проживающий в Тюмени уроженец Украинской ССР связался с представителем спецслужб Украины и по его заданию готовил теракт на одном из крупных промышленных предприятий в Уральском федеральном округе. На железнодорожных путях 60-летний мужчина изучил систему охраны и график движения составов, выявив уязвимые места для размещения взрывчатки. После получения от куратора указаний он изготовил самодельное взрывное устройство и ночью 19 июля оставил его в тайнике в заброшенном здании.
"Преступная деятельность мужчины была выявлена сотрудниками ФСБ России. При проведении оперативных мероприятий по задержанию фигуранта он оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был ликвидирован", - сказали в СК.
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