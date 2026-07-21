На Урале предотвратили теракт, готовившийся Киевом

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Тюмени по заданию украинских спецслужб готовил подрыв на крупном промышленном предприятии в Уральском федеральном округе.

Подозреваемый изготовил самодельное взрывное устройство и оставил его в тайнике в заброшенном здании.

Возбуждено уголовное дело, проведены обыски, назначены экспертизы.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Предотвращен теракт на Урале, где житель Тюмени по заданию украинских спецслужб готовил подрыв на крупном промышленном предприятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

По версии следствия, 60-летний уроженец Украинской ССР в Telegram по личной инициативе связался с представителем спецслужб Украины и по его заданию готовил теракт на одном из крупных промышленных предприятий в Уральском федеральном округе. В ходе разведки участка железнодорожных путей мужчина изучил систему охраны и график движения составов, выявив уязвимые места для размещения взрывчатки.

После получения от куратора указаний подозреваемый приобрел все необходимые компоненты, изготовил самодельное взрывное устройство и ночью 19 июля оставил его в тайнике в заброшенном здании.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя города Тюмени, уроженца Украинской ССР. Он подозревается в … "подготовке к террористическому акту", "незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов", "незаконном обороте взрывных устройств" и "посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов", - сказали в ведомстве.