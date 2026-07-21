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На Урале предотвратили теракт, готовившийся Киевом - РИА Новости, 21.07.2026
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09:47 21.07.2026 (обновлено: 10:16 21.07.2026)
На Урале предотвратили теракт, готовившийся Киевом

На Урале на промышленном предприятии предотвратили готовившийся Киевом теракт

© Следком/MAXНа Урале на промышленном предприятии предотвратили готовившийся Киевом теракт
На Урале на промышленном предприятии предотвратили готовившийся Киевом теракт - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Следком/MAX
На Урале на промышленном предприятии предотвратили готовившийся Киевом теракт
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Тюмени по заданию украинских спецслужб готовил подрыв на крупном промышленном предприятии в Уральском федеральном округе.
  • Подозреваемый изготовил самодельное взрывное устройство и оставил его в тайнике в заброшенном здании.
  • Возбуждено уголовное дело, проведены обыски, назначены экспертизы.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Предотвращен теракт на Урале, где житель Тюмени по заданию украинских спецслужб готовил подрыв на крупном промышленном предприятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По версии следствия, 60-летний уроженец Украинской ССР в Telegram по личной инициативе связался с представителем спецслужб Украины и по его заданию готовил теракт на одном из крупных промышленных предприятий в Уральском федеральном округе. В ходе разведки участка железнодорожных путей мужчина изучил систему охраны и график движения составов, выявив уязвимые места для размещения взрывчатки.
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После получения от куратора указаний подозреваемый приобрел все необходимые компоненты, изготовил самодельное взрывное устройство и ночью 19 июля оставил его в тайнике в заброшенном здании.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя города Тюмени, уроженца Украинской ССР. Он подозревается в … "подготовке к террористическому акту", "незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов", "незаконном обороте взрывных устройств" и "посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов", - сказали в ведомстве.
Следователи провели обыски по месту жительства подозреваемого. Изъяты огнестрельное оружие, компоненты для изготовления еще одного самодельного взрывного устройства и мобильные телефоны. Назначен комплекс экспертиз, в том числе взрывотехническая, баллистические, молекулярно-генетические, судебно-медицинская.
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