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Экипажи загоревшихся в Ормузском проливе танкеров эвакуируют - РИА Новости, 21.07.2026
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05:18 21.07.2026
Экипажи загоревшихся в Ормузском проливе танкеров эвакуируют

IRNA: экипажи загоревшихся в Ормузском проливе танкеров эвакуируют

© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два нефтяных танкера загорелись после взрывов в Ормузском проливе.
  • Экипажи горящих танкеров эвакуируют с судов.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экипажи двух нефтяных танкеров, ранее загоревшихся после взрывов в Ормузском проливе, эвакуируют с судов, передает иранское агентство IRNA со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Ранее КСИР сообщал, что два нефтяных танкера загорелись после взрывов в Ормузском проливе.
"Спасатели сейчас эвакуируют членов команд с пострадавших судов", - приводит IRNA в соцсети X заявление КСИР.
По данным агентства, КСИР уточняет, что оба танкера пытались пройти через "опасный южный коридор Ормузского пролива" и подорвались на минах.
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