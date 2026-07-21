Экипажи загоревшихся в Ормузском проливе танкеров эвакуируют

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два нефтяных танкера загорелись после взрывов в Ормузском проливе.
- Экипажи горящих танкеров эвакуируют с судов.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экипажи двух нефтяных танкеров, ранее загоревшихся после взрывов в Ормузском проливе, эвакуируют с судов, передает иранское агентство IRNA со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Ранее КСИР сообщал, что два нефтяных танкера загорелись после взрывов в Ормузском проливе.
"Спасатели сейчас эвакуируют членов команд с пострадавших судов", - приводит IRNA в соцсети X заявление КСИР.
По данным агентства, КСИР уточняет, что оба танкера пытались пройти через "опасный южный коридор Ормузского пролива" и подорвались на минах.