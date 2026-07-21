Экипажи загоревшихся в Ормузском проливе танкеров эвакуируют

"Спасатели сейчас эвакуируют членов команд с пострадавших судов", - приводит IRNA в соцсети X заявление КСИР.

По данным агентства, КСИР уточняет, что оба танкера пытались пройти через "опасный южный коридор Ормузского пролива" и подорвались на минах.