Отравившийся в Таиланде россиянин потерял память

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянин Дмитрий, отдыхая на острове Самуй в Таиланде, потерял сознание и пережил остановку сердца после острого пищевого отравления уличной едой.

Таиландские медики стабилизировали состояние пациента, но выяснилось, что Дмитрий потерял память и не узнает даже жену.

Страховая компания оплачивает лечение Дмитрия в больнице, но вопрос о его медицинской эвакуации в Россию пока не решен.

БАНГКОК, 21 июл – РИА Новости. Россиянин, приехавший на отдых в Таиланд, пережил остановку сердца и потерял память после острого пищевого отравления уличной едой, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

"Россиянин Дмитрий вместе с женой Мариной приехал отдыхать на остров Самуй, куда они ездили много лет. Это была их двадцать пятая юбилейная совместная поездка на тайский остров, и они решили это отметить с друзьями, купив на местной пешеходной улице готовой еды: жареных свиных ребрышек и креветок. Супруги ели вместе с друзьями, но острое отравление получил только один Дмитрий", - рассказала волонтер.

Она отметила, что, несмотря на наличие хорошей медицинской страховки, купленной в России , пара сначала не стала обращаться к врачам.

"Они лечили отравление обычными российскими лекарствами, которые всегда есть с собой у большинства туристов, приезжающих в Таиланд . Однако отравление было настолько сильным, что на третий день после него Дмитрий потерял сознание и упал на улице, а потом, уже в больнице, куда его доставили, в реанимации, у него внезапно остановилось сердце", - сообщила Шерстобоева.

По словам жены Дмитрия Марины, которые процитировала волонтер, супруга пострадавшего россиянина, которая находилась с мужем в палате реанимации, услышала его крик, который тут же оборвался, и сразу нажала тревожную кнопку у кровати.

Таиландским медикам удалось заново запустить остановившееся сердце россиянина и в течение часа провести все необходимые реанимационные мероприятия, чтобы стабилизировать состояние пациента, рассказала волонтер.

"Когда Дмитрий пришел в себя и смог говорить, выяснилось, что он помнит только свое имя, но не помнит кто он, сколько ему лет и где он находится, и не узнает жену", - рассказала Шерстобоева, пояснив, что Дмитрий работает специалистом в независимой экспертизе по чрезвычайным ситуациям, но сейчас не помнит и об этом.

Проведенные анализы и сканы мозга показали, по словам таиландских врачей, что мозг Дмитрия не получил повреждений при остановке сердца и реанимационных мероприятиях.

"Как говорят врачи, это значит, что восстановление может быть полным, но нужна длительная реабилитация. И семья, и врачи согласны, что лучше всего сейчас было бы переправить Дмитрия на реабилитацию домой, в Россию. Однако перелет на Родину, при его нынешнем состоянии, возможен только в сопровождении врача. Страховая компания пока не дала ответа на запрос об организации эвакуации Дмитрия в Россию", - сообщила Шерстобоева.

Она отметила, что российская страховая компания полностью оплатила пребывание и лечение Дмитрия в больнице с момента потери сознания на улице и доставки в лечебное учреждение, и до настоящего времени.

"Медицинская эвакуация – непростая задача, тем более с острова Самуи. Пока решается этот вопрос, мы срочно ищем для Дмитрия сиделку, ведь его жена не спала уже пять дней. Мы также обратились к участникам нашей группы в социальных сетях с просьбой найти специалиста, который мог бы помочь Дмитрию преодолеть амнезию. Пока непонятно, как долго ему еще придется находиться в больнице на острове Самуи", - сказала волонтер.

Она также призвала россиян, приезжающих в Таиланд, не пренебрегать профессиональной медицинской помощью в случае пищевого отравления.