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В Сети завирусилось видео с слонихой, укравшей грабли, чтобы почесаться - РИА Новости, 21.07.2026
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13:34 21.07.2026 (обновлено: 13:55 21.07.2026)
В Сети завирусилось видео с слонихой, укравшей грабли, чтобы почесаться

В Таиланде слониха украла грабли, чтобы почесать живот и уши

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сети завирусилось видео с слонихой Кхампхонг, которая "украла" грабли, чтобы почесать себя.
  • Животное живет в провинции Сурин в Таиланде и имеет более 86 тысяч подписчиков в Facebook*.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Видео с известной в Таиланде слонихой Кхампхонг, которая "украла" у человека грабли, чтобы почесать живот и уши, стало вирусным в социальных сетях и собрало около 5 миллионов просмотров.
Слониха Кхампхонг, которую также называют Старшая сестра Танк, живет в провинции Сурин в Таиланде и даже обладает собственной страничкой в социальной сети Facebook*, на которую подписаны более 86 тысяч человек. Кхампхонг довольно известна в Таиланде и часто становится звездой видеороликов.
На вирусном ролике человек собирал граблями траву. В момент работы Кхампхонг "одолжила" грабли, чтобы почесать себе живот и уши. После того, как Старшая сестра Танк почесалась, она бросила грабли на землю, но через пару секунд подняла их и вежливо вернула в руки работнику.
Видео собрало около 5 миллионов просмотров в соцсети Instagram* и около 400 тысяч лайков, оно продолжает активно распространяться в социальных сетях.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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