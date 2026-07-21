В Сети завирусилось видео с слонихой, укравшей грабли, чтобы почесаться

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сети завирусилось видео с слонихой Кхампхонг, которая "украла" грабли, чтобы почесать себя.

Животное живет в провинции Сурин в Таиланде и имеет более 86 тысяч подписчиков в Facebook*.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Видео с известной в Таиланде слонихой Кхампхонг, которая "украла" у человека грабли, чтобы почесать живот и уши, стало вирусным в социальных сетях и собрало около 5 миллионов просмотров.

Слониха Кхампхонг, которую также называют Старшая сестра Танк, живет в провинции Сурин в Таиланде и даже обладает собственной страничкой в социальной сети Facebook*, на которую подписаны более 86 тысяч человек. Кхампхонг довольно известна в Таиланде и часто становится звездой видеороликов.

На вирусном ролике человек собирал граблями траву. В момент работы Кхампхонг "одолжила" грабли, чтобы почесать себе живот и уши. После того, как Старшая сестра Танк почесалась, она бросила грабли на землю, но через пару секунд подняла их и вежливо вернула в руки работнику.

Видео собрало около 5 миллионов просмотров в соцсети Instagram* и около 400 тысяч лайков, оно продолжает активно распространяться в социальных сетях.