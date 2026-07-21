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Рогов назвал отставку Сырского вопросом времени - РИА Новости, 21.07.2026
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14:09 21.07.2026
Рогов назвал отставку Сырского вопросом времени

Рогов: отставка главкома ВСУ Сырского является вопросом времени

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рогов заявил, что отставка главкома ВСУ Александра Сырского является вопросом времени.
  • По мнению Рогова, Зеленский использует ситуацию вокруг Сырского для получения политических дивидендов и сохранения лояльности западных кураторов.
  • Украинские СМИ сообщили об отставке Сырского, но в генштабе ВСУ опровергли эту информацию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Отставка главкома ВСУ Александра Сырского является вопросом времени, Владимир Зеленский с легкостью избавится от него как от разменной монеты, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
"Отставка Сырского - вопрос времени. Зеленский как циничный торгаш пытается использовать снятие Сырского по максимуму в своих целях, чтобы больше выторговать для себя политических дивидендов. Он с легкостью избавится от Сырского как от разменной монеты, когда это будет максимально выгодно, чтобы в том числе сохранить лояльность западных кураторов", - считает Рогов.
По его словам, Зеленский пытается замкнуть на себя все финансовые потоки и ресурсы, идущие с Запада.
В понедельник украинские СМИ сообщили об отставке Сырского с поста главкома вооруженных сил Украины. В генштабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности.
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В миреРоссияАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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