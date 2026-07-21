Краткий пересказ от РИА ИИ Рогов заявил, что отставка главкома ВСУ Александра Сырского является вопросом времени.

По мнению Рогова, Зеленский использует ситуацию вокруг Сырского для получения политических дивидендов и сохранения лояльности западных кураторов.

Украинские СМИ сообщили об отставке Сырского, но в генштабе ВСУ опровергли эту информацию.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Отставка главкома ВСУ Александра Сырского является вопросом времени, Владимир Зеленский с легкостью избавится от него как от разменной монеты, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

"Отставка Сырского - вопрос времени. Зеленский как циничный торгаш пытается использовать снятие Сырского по максимуму в своих целях, чтобы больше выторговать для себя политических дивидендов. Он с легкостью избавится от Сырского как от разменной монеты, когда это будет максимально выгодно, чтобы в том числе сохранить лояльность западных кураторов", - считает Рогов

По его словам, Зеленский пытается замкнуть на себя все финансовые потоки и ресурсы, идущие с Запада.