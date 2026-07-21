Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сына украинского депутата Нестора Шуфрича внесли в базу данных сайта «Миротворец».
- Нестора Шуфрича-младшего обвиняют в дезертирстве из-за того, что он не вернулся в роту после отпуска по семейным обстоятельствам.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сына украинского депутата Нестора Шуфрича внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Нестора Шуфрича-младшего были опубликованы на сайте в понедельник вечером. "Миротворец" обвиняет его в дезертирстве из-за того, что он не вернулся в роту после отпуска по семейным обстоятельствам.
В сентябре 2023 года депутату Рады Шуфричу предъявили обвинение в госизмене, после чего суд в Киеве арестовал парламентария без права внесения залога. В апреле 2026 года суд смягчил меру пресечения, отправив его под домашний арест.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
Комика Щербакова внесли в базу "Миротворца"
2 июня, 20:14