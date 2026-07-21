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Сына украинского депутата Шуфрича внесли в базу данных сайта "Миротворец" - РИА Новости, 21.07.2026
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18:37 21.07.2026
Сына украинского депутата Шуфрича внесли в базу данных сайта "Миротворец"

Сына депутата Рады Шуфрича внесли в базу данных сайта «Миротворец»

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Нестор Шуфрич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сына украинского депутата Нестора Шуфрича внесли в базу данных сайта «Миротворец».
  • Нестора Шуфрича-младшего обвиняют в дезертирстве из-за того, что он не вернулся в роту после отпуска по семейным обстоятельствам.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сына украинского депутата Нестора Шуфрича внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Нестора Шуфрича-младшего были опубликованы на сайте в понедельник вечером. "Миротворец" обвиняет его в дезертирстве из-за того, что он не вернулся в роту после отпуска по семейным обстоятельствам.
В сентябре 2023 года депутату Рады Шуфричу предъявили обвинение в госизмене, после чего суд в Киеве арестовал парламентария без права внесения залога. В апреле 2026 года суд смягчил меру пресечения, отправив его под домашний арест.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
Алексей Щербаков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Комика Щербакова внесли в базу "Миротворца"
2 июня, 20:14
 
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