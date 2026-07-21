Рейтинг@Mail.ru
В список литературы для школьников включили книги об СВО - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:32 21.07.2026
В список литературы для школьников включили книги об СВО

Минпросвещения включило книги об СВО в список литературы для школьников

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Ученики в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения РФ включило в список произведений патриотической направленности для школьников литературу о специальной военной операции, Великой Отечественной войне и великих людях России.
  • Список произведений разделен на три возрастные категории: 1–4 классы, 5–9 классы и 10–11 классы.
  • В разделе «Zа наших» для учеников 5–9 классов представлены книги, посвященные специальной военной операции, например, «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны», «Неотправленные письма» и «Герои СВО. Символы российского мужества».
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ включило в список произведений патриотической направленности для школьников литературу о специальной военной операции, Великой Отечественной войне и великих людях России, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что министерством просвещения РФ подготовлены три списка литературы для комплектования школьных библиотек, в частности, список произведений патриотической направленности, созданных современными писателями.
Согласно списку, литературные произведения разделены на три возрастные категории: 1-4 классы, 5-9 классы и 10-11 классы. Список состоит из таких разделов, как "О родной земле", "Великая Отечественная война. Историческая память и традиции", "О великих людях России", "Полководцы Святой Руси", "На страже русской земли", "Zа наших".
Раздел "Zа наших" для учеников 5-9 классов включает три книги: "Тени Донбасса: маленькие истории большой войны", "Неотправленные письма" и "Герои СВО. Символы российского мужества". Раздел для старшеклассников состоит из шести произведений: "Суворовец Воевода", "Донбасс – сердце России", "За чертой", "Путь кочевника", "Бранная слава", сборник стихов об СВО "Поэzия русской зимы".
Кроме того, в список произведений патриотической направленности вошли такие книги, как "Девятьсот дней мужества", "Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал", "Первый полет в космос", "Герои Древней Руси для детей", "Когда я был маленьким, у нас была война", "Путешественники, прославившие Россию", "Нахимов" и другие.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В Горно-Алтайске школьник потратил накопления на подарки бойцам СВО
12 июня, 10:08
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонбассЧерное мореМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала