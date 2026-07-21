В список литературы для школьников включили книги об СВО

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ включило в список произведений патриотической направленности для школьников литературу о специальной военной операции, Великой Отечественной войне и великих людях России, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно списку, литературные произведения разделены на три возрастные категории: 1-4 классы, 5-9 классы и 10-11 классы. Список состоит из таких разделов, как "О родной земле", "Великая Отечественная война. Историческая память и традиции", "О великих людях России", "Полководцы Святой Руси", "На страже русской земли", "Zа наших".

Кроме того, в список произведений патриотической направленности вошли такие книги, как "Девятьсот дней мужества", "Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал", "Первый полет в космос", "Герои Древней Руси для детей", "Когда я был маленьким, у нас была война", "Путешественники, прославившие Россию", "Нахимов" и другие.