В список литературы для школьников включили книги об СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения РФ включило в список произведений патриотической направленности для школьников литературу о специальной военной операции, Великой Отечественной войне и великих людях России.
- Список произведений разделен на три возрастные категории: 1–4 классы, 5–9 классы и 10–11 классы.
- В разделе «Zа наших» для учеников 5–9 классов представлены книги, посвященные специальной военной операции, например, «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны», «Неотправленные письма» и «Герои СВО. Символы российского мужества».
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ включило в список произведений патриотической направленности для школьников литературу о специальной военной операции, Великой Отечественной войне и великих людях России, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что министерством просвещения РФ подготовлены три списка литературы для комплектования школьных библиотек, в частности, список произведений патриотической направленности, созданных современными писателями.
Согласно списку, литературные произведения разделены на три возрастные категории: 1-4 классы, 5-9 классы и 10-11 классы. Список состоит из таких разделов, как "О родной земле", "Великая Отечественная война. Историческая память и традиции", "О великих людях России", "Полководцы Святой Руси", "На страже русской земли", "Zа наших".
Раздел "Zа наших" для учеников 5-9 классов включает три книги: "Тени Донбасса: маленькие истории большой войны", "Неотправленные письма" и "Герои СВО. Символы российского мужества". Раздел для старшеклассников состоит из шести произведений: "Суворовец Воевода", "Донбасс – сердце России", "За чертой", "Путь кочевника", "Бранная слава", сборник стихов об СВО "Поэzия русской зимы".
Кроме того, в список произведений патриотической направленности вошли такие книги, как "Девятьсот дней мужества", "Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал", "Первый полет в космос", "Герои Древней Руси для детей", "Когда я был маленьким, у нас была война", "Путешественники, прославившие Россию", "Нахимов" и другие.