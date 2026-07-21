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Голикова назвала самые востребованные специальности среди ветеранов СВО - РИА Новости, 21.07.2026
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14:10 21.07.2026
Голикова назвала самые востребованные специальности среди ветеранов СВО

Голикова назвала самые востребованные программы переподготовки у ветеранов СВО

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голикова сообщила, что среди ветеранов СВО наиболее востребованы программы переподготовки по специальностям "Повар", "Оператор БАС" и "Сварщик".
  • В рамках национального проекта "Кадры" субсидируется оборудование рабочих мест с учетом специальных потребностей ветеранов, а также обеспечиваются программы бесплатного переобучения по 213 специальностям.
  • 27 специальностей предназначены исключительно для участников специальной военной операции по их пожеланиям.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самыми востребованными программами переподготовки среди ветеранов СВО являются "Повар", "Оператор БАС" и "Сварщик", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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"В рамках национального проекта "Кадры" мы субсидируем оборудование рабочих мест службы с учетом специальных потребностей вернувшихся бойцов, а также обеспечиваем программы бесплатного переобучения по 213 специальностям, 27 из которых - исключительно для вернувшихся бойцов, участников специальной военной операции, по их пожеланиям. На сегодняшний день мы видим, что наиболее востребованными профессиями, по которым обучаются ребята - это "Оператор беспилотных авиационных систем", это "Сварщик" и это "Повар", - сказала Голикова.
Она добавила, что для тех, кто начинает свой трудовой путь заново, безусловно, очень важны поддержка, признание самореализация.
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