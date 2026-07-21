Голикова назвала самые востребованные специальности среди ветеранов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голикова сообщила, что среди ветеранов СВО наиболее востребованы программы переподготовки по специальностям "Повар", "Оператор БАС" и "Сварщик".
- В рамках национального проекта "Кадры" субсидируется оборудование рабочих мест с учетом специальных потребностей ветеранов, а также обеспечиваются программы бесплатного переобучения по 213 специальностям.
- 27 специальностей предназначены исключительно для участников специальной военной операции по их пожеланиям.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самыми востребованными программами переподготовки среди ветеранов СВО являются "Повар", "Оператор БАС" и "Сварщик", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Тематическая встреча "Родина - это люди. Здоровая семья" проходит во вторник в Национальном центре "Россия".
"В рамках национального проекта "Кадры" мы субсидируем оборудование рабочих мест службы с учетом специальных потребностей вернувшихся бойцов, а также обеспечиваем программы бесплатного переобучения по 213 специальностям, 27 из которых - исключительно для вернувшихся бойцов, участников специальной военной операции, по их пожеланиям. На сегодняшний день мы видим, что наиболее востребованными профессиями, по которым обучаются ребята - это "Оператор беспилотных авиационных систем", это "Сварщик" и это "Повар", - сказала Голикова.
Она добавила, что для тех, кто начинает свой трудовой путь заново, безусловно, очень важны поддержка, признание самореализация.