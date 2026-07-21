ВСУ за сутки потеряли более 65 боевиков в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 65 военных и 16 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр".
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 65 военных и 16 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Уничтожено более 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Веселянка и Орехов Запорожской области.