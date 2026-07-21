ВСУ за сутки потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 220 военных, три боевые бронированные машины и станцию РЭБ в зоне действий группировки войск "Запад".
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 220 военных, три боевые бронемашины и станцию РЭБ в зоне действий группировки войск "Запад", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Запад" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Щурово Донецкой Народной Республики, Комаровка, Благодатовка, Ольговка и Изюм Харьковской области.