ВСУ за сутки потеряли более 295 боевиков в зоне действий "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли свыше 295 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Север".
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 295 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, зенитный ракетный комплекс, два артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Черноглазовка, Новоалександровка, Рубежное и Черное Харьковской области. В Сумской области нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Храповщина, Новая Сечь, Рыжевка и Могрица.