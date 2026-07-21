Свинина в России продолжает дешеветь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Свинина в России подешевела почти на 2% с января по июнь текущего года, до 392 рублей за килограмм.
- Бескостная свинина упала в цене примерно на 2,4% за тот же период — с 499 рублей до 487 рублей за килограмм.
- Спад стоимости свинины связан с высокой степенью индустриализации отрасли и благоприятной ситуацией с кормовой базой.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Свинина в России подешевела почти на 2% с января по июнь текущего года, до 392 рублей за килограмм, подсчитало РИА Новости по данным Росстата.
Так, если в январе килограмм мясной продукции в стране в среднем стоил 398,3 рубля, то уже в июне - 392 рубля.
В свою очередь бескостная свинина упала в цене примерно на 2,4% за тот же период - с 499 рублей до 487 рублей за килограмм.
По словам эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина, спад стоимости связан с высокой степенью индустриализации отрасли, значительными производственными мощностями и возможностью производителей быстрее регулировать объемы выпуска.
Он отметил, что на себестоимость производства свинины и мяса птицы сильно влияет стоимость кормов, поскольку они являются одной из крупнейших статей затрат животноводческих предприятий.
"В начале 2026 года ситуация с кормовой базой была благоприятной. Хороший урожай зерновых культур в 2025 году сформировал достаточное предложение основных компонентов кормов на внутреннем рынке и создал предпосылки для снижения стоимости зерновой составляющей комбикормов", - прокомментировал эксперт.
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