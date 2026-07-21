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Свинина в России продолжает дешеветь - РИА Новости, 21.07.2026
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01:22 21.07.2026 (обновлено: 09:09 21.07.2026)
Свинина в России продолжает дешеветь

РИА Новости: свинина в РФ подешевела почти на 2% с января по июнь текущего года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКусочки свинины в упаковке
Кусочки свинины в упаковке - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кусочки свинины в упаковке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Свинина в России подешевела почти на 2% с января по июнь текущего года, до 392 рублей за килограмм.
  • Бескостная свинина упала в цене примерно на 2,4% за тот же период — с 499 рублей до 487 рублей за килограмм.
  • Спад стоимости свинины связан с высокой степенью индустриализации отрасли и благоприятной ситуацией с кормовой базой.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Свинина в России подешевела почти на 2% с января по июнь текущего года, до 392 рублей за килограмм, подсчитало РИА Новости по данным Росстата.
Так, если в январе килограмм мясной продукции в стране в среднем стоил 398,3 рубля, то уже в июне - 392 рубля.
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В свою очередь бескостная свинина упала в цене примерно на 2,4% за тот же период - с 499 рублей до 487 рублей за килограмм.
По словам эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина, спад стоимости связан с высокой степенью индустриализации отрасли, значительными производственными мощностями и возможностью производителей быстрее регулировать объемы выпуска.
Он отметил, что на себестоимость производства свинины и мяса птицы сильно влияет стоимость кормов, поскольку они являются одной из крупнейших статей затрат животноводческих предприятий.
"В начале 2026 года ситуация с кормовой базой была благоприятной. Хороший урожай зерновых культур в 2025 году сформировал достаточное предложение основных компонентов кормов на внутреннем рынке и создал предпосылки для снижения стоимости зерновой составляющей комбикормов", - прокомментировал эксперт.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
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