Свинина в России продолжает дешеветь

Краткий пересказ от РИА ИИ Свинина в России подешевела почти на 2% с января по июнь текущего года, до 392 рублей за килограмм.

Бескостная свинина упала в цене примерно на 2,4% за тот же период — с 499 рублей до 487 рублей за килограмм.

Спад стоимости свинины связан с высокой степенью индустриализации отрасли и благоприятной ситуацией с кормовой базой.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Свинина в России подешевела почти на 2% с января по июнь текущего года, до 392 рублей за килограмм, подсчитало РИА Новости по данным Росстата.

Так, если в январе килограмм мясной продукции в стране в среднем стоил 398,3 рубля, то уже в июне - 392 рубля.

В свою очередь бескостная свинина упала в цене примерно на 2,4% за тот же период - с 499 рублей до 487 рублей за килограмм.

По словам эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина, спад стоимости связан с высокой степенью индустриализации отрасли, значительными производственными мощностями и возможностью производителей быстрее регулировать объемы выпуска.

Он отметил, что на себестоимость производства свинины и мяса птицы сильно влияет стоимость кормов, поскольку они являются одной из крупнейших статей затрат животноводческих предприятий.