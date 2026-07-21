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Команда обстрелянного у берегов Омана судна эвакуировалась на шлюпку - РИА Новости, 21.07.2026
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06:30 21.07.2026
Команда обстрелянного у берегов Омана судна эвакуировалась на шлюпку

UKMTO: команда обстрелянного у берегов Омана судна эвакуировалась на шлюпку

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANAСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANA
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В судно у берегов Омана в Ормузском проливе попал снаряд.
  • Команда покинула судно и теперь находится на спасательной шлюпке, урона для окружающей среды не зафиксировано.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Команда судна, в которое ранее попал снаряд у берегов Омана, покинула его и теперь находится на спасательной шлюпке, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO)
Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о попадании снаряда в судно у берегов Омана в Ормузском проливе.
"Команда (танкера - ред.) покинула судно и теперь находится на спасательной шлюпке", - говорится в сообщении управления.
Управление добавило, что урона для окружающей среды на фоне инцидента не было зафиксировано.
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