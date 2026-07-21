Команда обстрелянного у берегов Омана судна эвакуировалась на шлюпку

Краткий пересказ от РИА ИИ В судно у берегов Омана в Ормузском проливе попал снаряд.

Команда покинула судно и теперь находится на спасательной шлюпке, урона для окружающей среды не зафиксировано.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Команда судна, в которое ранее попал снаряд у берегов Омана, покинула его и теперь находится на спасательной шлюпке, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO)

Ормузском проливе. Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о попадании снаряда в судно у берегов Омана

"Команда (танкера - ред.) покинула судно и теперь находится на спасательной шлюпке", - говорится в сообщении управления.