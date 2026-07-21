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Жителя Калмыкии будут судить за нападение с ножом на священника - РИА Новости, 21.07.2026
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20:30 21.07.2026
Жителя Калмыкии будут судить за нападение с ножом на священника

Жителя Калмыкии будут судить за нападение с ножом на священника в храме

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Калмыкии, страдающий хроническим психическим расстройством, похитил своего несовершеннолетнего сына, угнал автомобиль и напал с ножом на священника в храме.
  • Следователи направили в суд уголовное дело с постановлением о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Калмыкии, обвиняемого в нападении с ножом на священнослужителя в храме, сообщает СУСК России по республике.
По версии следствия, 7 мая текущего года мужчина похитил своего несовершеннолетнего сына и увез на запад Элисты на угнанном автомобиле. Там он зашел на территорию храма и ударил священника ножом.
Было установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Его поместили в специализированное медицинское учреждение.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о похищении несовершеннолетнего, неправомерном завладении автомобилем и покушении на убийство.
"Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера были направлены в суд", - говорится в сообщении.
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