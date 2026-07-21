Жителя Калмыкии будут судить за нападение с ножом на священника

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Калмыкии, страдающий хроническим психическим расстройством, похитил своего несовершеннолетнего сына, угнал автомобиль и напал с ножом на священника в храме.

Следователи направили в суд уголовное дело с постановлением о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Калмыкии, обвиняемого в нападении с ножом на священнослужителя в храме, сообщает СУСК России по республике.

По версии следствия, 7 мая текущего года мужчина похитил своего несовершеннолетнего сына и увез на запад Элисты на угнанном автомобиле. Там он зашел на территорию храма и ударил священника ножом.

Было установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Его поместили в специализированное медицинское учреждение.

Уголовное дело было возбуждено по статьям о похищении несовершеннолетнего, неправомерном завладении автомобилем и покушении на убийство.