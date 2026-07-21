Суд арестовал фигурантов, которых СМИ назвали топ-менеджерами "Протектора"

Краткий пересказ от РИА ИИ Тверской суд Москвы отправил в СИЗО Д. Н. Гетто, О. Л. Провоторову и Т. П. Тарасову по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Фигурантам вменяется хищение в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ, им грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным СМИ, следствие полагает, что фигуранты дела похитили около 12 миллиардов рублей, выделенных Росавиацией на закупку авиационных запчастей.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО фигурантов по фамилиям Гетто, Тарасова и Провоторова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которых СМИ называют топ-менеджерами ГК "Протектор", свидетельствуют данные судебной картотеки.

Как следует из базы судебных дел, 18 июля Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Д.Н. Гетто, О.Л. Провоторовой и Т.П. Тарасовой . Им вменяется хищение в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ ) и грозит до десяти лет лишения свободы.

Газета РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, сообщала, что главного бухгалтера ГК "Протектор" Дмитрия Гетто, коммерческого директора компании Татьяну Тарасову и мать основного акционера холдинга Павла Провоторова Ольгу Провоторову задержали 16 июля. По данным СМИ, следствие полагает, что фигуранты дела, действуя в составе организованной группы, похитили около 12 миллиардов рублей, выделенных Росавиацией на закупку авиационных запчастей для ряда крупных российских авиационных компаний.