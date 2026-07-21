Под Калининградом мужчина заставил ребенка встать на колени и извиниться

КАЛИНИНГРАД, 21 июл – РИА Новости. Житель Калининградской области заставил 8-летнего мальчика встать на колени и извиняться за грубый ответ, прокуратура требует компенсацию за моральный вред ребенку, сообщает пресс-служба областного суда.

Уточняется, что с заявлением в прокуратуру обратилась мать мальчика. Решается вопрос о назначении дела к рассмотрению в судебном заседании.