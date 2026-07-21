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Под Калининградом мужчина заставил ребенка встать на колени и извиниться - РИА Новости, 21.07.2026
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19:57 21.07.2026
Под Калининградом мужчина заставил ребенка встать на колени и извиниться

В Калининградской области мужчина заставил ребенка встать на колени и извиниться

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Калининградской области заставил 8-летнего мальчика встать на колени и извиняться за грубый ответ.
  • Прокуратура требует взыскать с мужчины компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей в пользу законного представителя ребенка.
  • С заявлением в прокуратуру обратилась мать мальчика.
КАЛИНИНГРАД, 21 июл – РИА Новости. Житель Калининградской области заставил 8-летнего мальчика встать на колени и извиняться за грубый ответ, прокуратура требует компенсацию за моральный вред ребенку, сообщает пресс-служба областного суда.
Проверка установила, что 30 марта в поселке Ясная Поляна Нестеровского района ребенок возвращался домой на велосипеде. По пути ему встретился мужчина на велосипеде, который стал свистеть в его адрес, но мальчик невежливо ответил ему и поехал дальше. Мужчина догнал ребенка, заставил встать на колени и извиниться. Все эти действия происходили на улице вблизи детской площадки.
"Ссылаясь на указанные обстоятельства и на нормы действующего законодательства, прокурор просит взыскать с местного жителя Ю. в пользу законного представителя несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей", - говорится в сообщении областного суда на платформе "Макс".
Уточняется, что с заявлением в прокуратуру обратилась мать мальчика. Решается вопрос о назначении дела к рассмотрению в судебном заседании.
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