Суд рассмотрит дело командира ВСУ об ударах по Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Южный окружной военный суд заочно рассмотрит уголовное дело в отношении полковника Андрея Дзяния*.
- Командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов обвиняется по части 4 статьи 205.1 ("Содействие террористической деятельности").
- Рассмотрение дела назначено на 28 июля.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд заочно рассмотрит уголовное дело в отношении украинского командира бригады беспилотных авиационных комплексов полковника Андрея Дзяния*, который, по данным СМИ, обвиняется в руководстве ударами БПЛА по Ростовской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"В суд направлено уголовное дело в отношении командира 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов полковника Андрея Дзяния*. Гражданин Украины обвиняется по части 4 статьи 205.1 ("Содействие террористической деятельности")", - сказал собеседник агентства.
Рассмотрение дела назначено на 28 июля.
По информации СМИ, в ночь на 23 марта прошлого года под командованием Дзяния* украинские военные, используя беспилотники с самодельными взрывными устройствами, атаковали Ростовскую область. В результате на территории Морозовского района погиб человек. Дзяний* находится в розыске.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.