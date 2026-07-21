Суд рассмотрит дело командира ВСУ об ударах по Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд заочно рассмотрит уголовное дело в отношении украинского командира бригады беспилотных авиационных комплексов полковника Андрея Дзяния*, который, по данным СМИ, обвиняется в руководстве ударами БПЛА по Ростовской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.