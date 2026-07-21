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Суд приговорил жителя Запорожской области к 13 годам тюрьмы за шпионаж - РИА Новости, 21.07.2026
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16:28 21.07.2026
Суд приговорил жителя Запорожской области к 13 годам тюрьмы за шпионаж

Балицкий: суд приговорил жителя Запорожской области к 13 годам тюрьмы за шпионаж

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Запорожской области осужден к 13 годам лишения свободы за шпионаж.
  • Осужденный целенаправленно собирал и передавал сведения о перемещении личного состава и военной техники ВС России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Суд приговорил жителя Запорожской области к 13 годам колонии за шпионаж, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Житель Запорожской области осужден к 13 годам лишения свободы за шпионаж и публичные призывы к экстремистской деятельности" , - сообщил Балицкий в канале на платформе "Макс".
Осужденный целенаправленно собирал и передавал сведения о перемещении личного состава и военной техники ВС РФ. Как отметил Балицкий, он таким образом работал против своих же земляков, против безопасности городов и сел.
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