Суд приговорил жителя Запорожской области к 13 годам тюрьмы за шпионаж

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Запорожской области осужден к 13 годам лишения свободы за шпионаж.
- Осужденный целенаправленно собирал и передавал сведения о перемещении личного состава и военной техники ВС России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Суд приговорил жителя Запорожской области к 13 годам колонии за шпионаж, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Житель Запорожской области осужден к 13 годам лишения свободы за шпионаж и публичные призывы к экстремистской деятельности" , - сообщил Балицкий в канале на платформе "Макс".
Осужденный целенаправленно собирал и передавал сведения о перемещении личного состава и военной техники ВС РФ. Как отметил Балицкий, он таким образом работал против своих же земляков, против безопасности городов и сел.
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13 июля, 10:22