Суд объявил перерыв в рассмотрении иска к Euroclear Bank

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 28 июля в заседании по рассмотрению иска к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании более 2,2 миллиарда долларов в пользу ООО «Специализированное финансовое общество „Силициум-2“».

Истец увеличил сумму иска в пять с лишним раз: первоначально требовалась сумма около 32,8 миллиарда рублей, затем — более 2,2 миллиарда долларов.

Банк России предъявил к Euroclear иск на сумму около 18,2 триллиона рублей, который был полностью удовлетворен судом.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 28 июля в заседании по рассмотрению одного из крупнейших в российских судах исков к бельгийскому Euroclear Bank – о взыскании более 2,2 миллиарда долларов (более 175,7 миллиарда рублей по текущему курсу) в пользу ООО "Специализированное финансовое общество "Силициум-2", сказано в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск заявлен о взыскании задолженности в размере более 2,2 миллиарда долларов, из которых номинальная стоимость бумаг – свыше 2,2 миллиарда долларов, начисленный купонный доход – более 4,5 миллиона долларов.

Этот иск поступил в суд в мае 2025 года, и сначала истец требовал взыскать с ответчика около 32,8 миллиарда рублей. Но в октябре СФО "Силициум-2" увеличило сумму иска в пять с лишним раз.

Как пояснил истец в суде, бумаги из-за санкций были заблокированы в 2022 году на счетах Национального расчетного депозитария, открытых в депозитарии Euroclear Bank.

Банк России в декабре предъявил к Euroclear иск, в котором потребовал взыскать с него около 18,2 триллиона рублей убытков. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды. Суд в мае иск полностью удовлетворил.

До этого самые крупные требования к бельгийскому банку были предъявлены управляющей компанией "Альфа-капитал" – на сумму порядка 319 миллиардов рублей – и управляющей компанией "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") – на сумму около 140 миллиардов рублей.