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Суд объявил перерыв в рассмотрении иска к Euroclear Bank - РИА Новости, 21.07.2026
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16:20 21.07.2026
Суд объявил перерыв в рассмотрении иска к Euroclear Bank

Суд отложил рассмотрение иска к Euroclear Bank на 175,7 млрд руб

© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Андрей Волков
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 28 июля в заседании по рассмотрению иска к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании более 2,2 миллиарда долларов в пользу ООО «Специализированное финансовое общество „Силициум-2“».
  • Истец увеличил сумму иска в пять с лишним раз: первоначально требовалась сумма около 32,8 миллиарда рублей, затем — более 2,2 миллиарда долларов.
  • Банк России предъявил к Euroclear иск на сумму около 18,2 триллиона рублей, который был полностью удовлетворен судом.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 28 июля в заседании по рассмотрению одного из крупнейших в российских судах исков к бельгийскому Euroclear Bank – о взыскании более 2,2 миллиарда долларов (более 175,7 миллиарда рублей по текущему курсу) в пользу ООО "Специализированное финансовое общество "Силициум-2", сказано в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск заявлен о взыскании задолженности в размере более 2,2 миллиарда долларов, из которых номинальная стоимость бумаг – свыше 2,2 миллиарда долларов, начисленный купонный доход – более 4,5 миллиона долларов.
Этот иск поступил в суд в мае 2025 года, и сначала истец требовал взыскать с ответчика около 32,8 миллиарда рублей. Но в октябре СФО "Силициум-2" увеличило сумму иска в пять с лишним раз.
Как пояснил истец в суде, бумаги из-за санкций были заблокированы в 2022 году на счетах Национального расчетного депозитария, открытых в депозитарии Euroclear Bank.
Банк России в декабре предъявил к Euroclear иск, в котором потребовал взыскать с него около 18,2 триллиона рублей убытков. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды. Суд в мае иск полностью удовлетворил.
До этого самые крупные требования к бельгийскому банку были предъявлены управляющей компанией "Альфа-капитал" – на сумму порядка 319 миллиардов рублей – и управляющей компанией "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") – на сумму около 140 миллиардов рублей.
По данным системы "БИР-Аналитик", ООО "СФО "Силициум-2" было зарегистрировано в ЕГРЮЛ в мае 2022 года. Его учредителем указан фонд "Платан", учрежденный Натальей Носковой и Ириной Хлоповой, а руководителем – управляющая компания "Кипарис", принадлежащая Хлоповой. Основной вид деятельности СФО "Силициум-2" – "деятельность эмиссионная".
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Euroclear отказался признавать юрисдикцию российского суда
16 июля, 20:36
 
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