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Суд отложил рассмотрение иска Coca-Cola к Роспатенту - РИА Новости, 21.07.2026
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14:39 21.07.2026
Суд отложил рассмотрение иска Coca-Cola к Роспатенту

Суд отложил споры Coca-Cola с Роспатентом из-за брендов Fanta и Sprite

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПокупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola
Покупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Покупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд по интеллектуальным правам отложил рассмотрение заявлений Coca-Cola Company, которые оспаривают решения Роспатента об отказе присвоить Fanta и Sprite статус общеизвестных товарных знаков в России.
  • Роспатент мотивировал отказ снижением объема реализации товаров под брендами Fanta и Sprite в России и тем, что бренды приобрели репутацию только в рамках узкого перечня товаров.
  • Coca-Cola Company считает, что представленные доказательства подтверждают широкую известность Fanta и Sprite среди российских потребителей и их длительное использование на территории РФ.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отложил рассмотрение заявлений американского производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company, который оспаривает решения Роспатента, отказавшегося присвоить обозначениям Fanta и Sprite статус общеизвестных в России товарных знаков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"По итогам предварительных судебных заседаний слушания отложены на 24 августа и на 7 сентября соответственно", - сообщил собеседник агентства.
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В апреле 2025 года американская компания обратилась в Роспатент с заявлением о признании брендов Fanta и Sprite общеизвестными в России с 1 января 2020 года. В марте ведомство отказало заявителю.
Отказ оно мотивировало, в частности, "нарастающей тенденцией к снижению объема реализации товаров" под этими брендами в России, а также тем, что бренды приобрели свою репутацию исключительно в рамках узкого перечня товаров – лимонада, сладких газированных напитков – и не соотносится с иными видами безалкогольных напитков – таких как сок, нектар, морс, квас и тому подобные.
Coca-Cola Company в июне обратилась в суд с заявлениями, в которых просит признать решения Роспатента незаконными.
"Компания полагает, что представленные доказательства подтверждают длительное и интенсивное использование словесных обозначений Fanta и Sprite на территории Российской Федерации, их широкую известность среди российских потребителей, устойчивую связь с безалкогольными напитками, а также присутствие продукции под указанными товарными знаками в гражданском обороте", - заявили агентству в пресс-службе суда.
В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании.
Coca-Cola Company была основана в 1892 году. Ее продукция доступна в более чем 200 странах. Компания в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России, а в июне - о том, что остановит продажу и производство в России газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta.
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