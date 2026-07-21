Суд отложил рассмотрение иска Coca-Cola к Роспатенту

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд по интеллектуальным правам отложил рассмотрение заявлений Coca-Cola Company, которые оспаривают решения Роспатента об отказе присвоить Fanta и Sprite статус общеизвестных товарных знаков в России.

Роспатент мотивировал отказ снижением объема реализации товаров под брендами Fanta и Sprite в России и тем, что бренды приобрели репутацию только в рамках узкого перечня товаров.

Coca-Cola Company считает, что представленные доказательства подтверждают широкую известность Fanta и Sprite среди российских потребителей и их длительное использование на территории РФ.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отложил рассмотрение заявлений американского производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company, который оспаривает решения Роспатента, отказавшегося присвоить обозначениям Fanta и Sprite статус общеизвестных в России товарных знаков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"По итогам предварительных судебных заседаний слушания отложены на 24 августа и на 7 сентября соответственно", - сообщил собеседник агентства.

В апреле 2025 года американская компания обратилась в Роспатент с заявлением о признании брендов Fanta и Sprite общеизвестными в России с 1 января 2020 года. В марте ведомство отказало заявителю.

Отказ оно мотивировало, в частности, "нарастающей тенденцией к снижению объема реализации товаров" под этими брендами в России, а также тем, что бренды приобрели свою репутацию исключительно в рамках узкого перечня товаров – лимонада, сладких газированных напитков – и не соотносится с иными видами безалкогольных напитков – таких как сок, нектар, морс, квас и тому подобные.

Coca-Cola Company в июне обратилась в суд с заявлениями, в которых просит признать решения Роспатента незаконными.

"Компания полагает, что представленные доказательства подтверждают длительное и интенсивное использование словесных обозначений Fanta и Sprite на территории Российской Федерации, их широкую известность среди российских потребителей, устойчивую связь с безалкогольными напитками, а также присутствие продукции под указанными товарными знаками в гражданском обороте", - заявили агентству в пресс-службе суда.

В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании.