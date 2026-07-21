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Задержанного за нападение на туристку в Грузии освободили под залог - РИА Новости, 21.07.2026
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11:43 21.07.2026
Задержанного за нападение на туристку в Грузии освободили под залог

Суд в Грузии освободил под залог задержанного за нападение на туристку в Кахетии

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телавский районный суд в Грузии освободил Георгия Чигладзе под залог в пять тысяч лари.
  • Его задержали по обвинению в нападении на туристку в гостинице в Кахетии.
ТБИЛИСИ, 21 июл – РИА Новости. Телавский районный суд в Грузии освободил под залог в 5 тысяч лари (около 1,85 тысячи долларов) гражаднина республики Георгия Чигладзе, задержанного по делу об инциденте на свадьбе в гостинице Agarani Estate в Кахетии, сообщает грузинский телеканал "ТВ Пирвели".
"Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении к обвиняемому содержания под стражей до внесения залога и избрал меру пресечения в виде залога в размере 5 тысяч лари) без предварительного заключения", - говорится в сообщении.
В воскресенье МВД Грузии сообщило о задержании мужчины по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью иностранке. По данным ведомства, инцидент произошел в одной из гостиниц Телави во время свадебного торжества. По версии следствия, между участниками свадьбы и иностранными туристами произошел конфликт, после чего мужчина проник в гостиничный номер и напал на одну из женщин. Очевидица инцидента Владислава Бородина в понедельник рассказала РИА Новости, что после конфликта на свадьбе в отеле мужчина ворвался в номер к туристкам, начал их толкать и ударил одну из них. Пострадавшую доставили в больницу.
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